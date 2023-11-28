Фракция ЛДПР думы Тюмени поддержит дефицитный бюджет города

Депутаты думы Тюмени соберутся 30 ноября для принятия бюджета города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Руководитель фракции ЛДПР в думе Тюмени Руслан Сабиров заявил о поддержке бюджета города, но с оговорками. Ранее власти представили проект бюджета на 2024 год с дефицитом в три миллиарда рублей. Депутаты фракции ЛДПР подготовили предложения на основе наказов избирателей, но они не были учтены во время обсуждения на профильной комиссии. Об этом URA.RU рассказал Руслан Сабиров.

«Мы обсуждали с коллегами проект бюджета Тюмени на комиссии, давали наши предложения. Предложения основывались на наказах избирателей и на нашей программе. Фракция ЛДПР поддержит проект бюджета, но мы хотели бы, чтобы и наши предложения были услышаны», — рассказал Руслан Сабиров.

Он добавил, что предложения, которые были отклонены, касались строительства новых скверов, проблем содержания дорог в чистоте, решения проблем переполненных групп в детских садах, очистки городских водоемов и обустройства пляжей. Депутаты думы Тюмени примут бюджет на заседании 30 ноября. Власти планируют общий объем доходов бюджета в сумме более 40 миллиардов рублей, расходы бюджета Тюмени должны будут составить в сумме 43,4 миллиарда рублей.