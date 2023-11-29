В ХМАО появится новый церковный комплекс с воскресной школой

Храм-часовня в Агане будет носить имя Филофея — просветителя коренных народов Севера Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В поселке Аган Нижневартовского района ХМАО завершается строительство церковного комплекса. В пресс-службе района URA.RU сообщили, что здесь уже достроен дом причта (жилое здание в комплексе приходского храма), где будут проходить занятия воскресной школы.

«Общестроительные работы в храм-часовне завершены на 90%: установлены купола, проведены все коммуникации, оборудованы теплые полы, осталось закрыть кровлю снаружи, внутри — завершить предчистовую отделку. Полностью готов дом причта, где будут проводиться занятия воскресной школы: уложено напольное покрытие, окрашены стены и потолок», — сообщили в пресс-службе.

Храм-часовня будет носить имя святителя Филофея, митрополита Тобольского и Сибирского — просветителя коренных народов Севера. Строительство церковного комплекса благословил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Ранее URA.RU писало, что депутат думы ХМАО Ринат Айсин предложил строить храмы с бассейнами. Сейчас в округе возводят церковные комплексы с детскими площадками и парковыми зонами.