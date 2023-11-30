В Тюмени самое большое количество ДТП водители совершают за рулем китайских кроссоверов Haval Jolion и Chery Tiggo. Статистику по авариям за 10 месяцев 2023 года URA.RU предоставили в «Группе Ренессанс страхование».
«Самая высокая частота ДТП в Тюмени наблюдается у владельцев автомобилей Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%). Такая статистика объясняется популярностью этих автомобилей в автопарках (включая такси). Большой пробег ведет к частоте ДТП выше среднего», — рассказали URA.RU в компании.
Там также назвали марки и модели машин, по которым число аварий за 10 месяцев 2023 года оказалось минимальным. Самыми аккуратными водителями в городе стали владельцы:
- Lada XRAY (частота их попадания в ДТП — 5,9%);
- Renault Sandero (6,4%);
- Hyundai ix35 (6,5%);
- Ford Focus (6,7%);
- Nissan Qashqai (7%).
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