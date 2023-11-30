В Тюмени назвали марки машин, которые чаще всего попадают в ДТП. Список

В Тюмени ДТП чаще всего совершают на китайских кроссоверах
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, китайский автомобиль, автосалон chery, кроссовер
Самыми аварийными оказались марки Haval и Chery Фото:

В Тюмени самое большое количество ДТП водители совершают за рулем китайских кроссоверов Haval Jolion и Chery Tiggo. Статистику по авариям за 10 месяцев 2023 года URA.RU предоставили в «Группе Ренессанс страхование».

«Самая высокая частота ДТП в Тюмени наблюдается у владельцев автомобилей Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%). Такая статистика объясняется популярностью этих автомобилей в автопарках (включая такси). Большой пробег ведет к частоте ДТП выше среднего», — рассказали URA.RU в компании.

Там также назвали марки и модели машин, по которым число аварий за 10 месяцев 2023 года оказалось минимальным. Самыми аккуратными водителями в городе стали владельцы:

  • Lada XRAY (частота их попадания в ДТП — 5,9%);
  • Renault Sandero (6,4%);
  • Hyundai ix35 (6,5%);
  • Ford Focus (6,7%);
  • Nissan Qashqai (7%).

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В Тюмени самое большое количество ДТП водители совершают за рулем китайских кроссоверов Haval Jolion и Chery Tiggo. Статистику по авариям за 10 месяцев 2023 года URA.RU предоставили в «Группе Ренессанс страхование». «Самая высокая частота ДТП в Тюмени наблюдается у владельцев автомобилей Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%). Такая статистика объясняется популярностью этих автомобилей в автопарках (включая такси). Большой пробег ведет к частоте ДТП выше среднего», — рассказали URA.RU в компании. Там также назвали марки и модели машин, по которым число аварий за 10 месяцев 2023 года оказалось минимальным. Самыми аккуратными водителями в городе стали владельцы:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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