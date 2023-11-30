В Тюмени назвали марки машин, которые чаще всего попадают в ДТП. Список

В Тюмени ДТП чаще всего совершают на китайских кроссоверах

30 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Самыми аварийными оказались марки Haval и Chery Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени самое большое количество ДТП водители совершают за рулем китайских кроссоверов Haval Jolion и Chery Tiggo. Статистику по авариям за 10 месяцев 2023 года URA.RU предоставили в «Группе Ренессанс страхование». «Самая высокая частота ДТП в Тюмени наблюдается у владельцев автомобилей Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%). Такая статистика объясняется популярностью этих автомобилей в автопарках (включая такси). Большой пробег ведет к частоте ДТП выше среднего», — рассказали URA.RU в компании. Там также назвали марки и модели машин, по которым число аварий за 10 месяцев 2023 года оказалось минимальным. Самыми аккуратными водителями в городе стали владельцы: Lada XRAY (частота их попадания в ДТП — 5,9%);

Renault Sandero (6,4%);

Hyundai ix35 (6,5%);

Ford Focus (6,7%);

Nissan Qashqai (7%).

В Тюмени самое большое количество ДТП водители совершают за рулем китайских кроссоверов Haval Jolion и Chery Tiggo. Статистику по авариям за 10 месяцев 2023 года URA.RU предоставили в «Группе Ренессанс страхование». «Самая высокая частота ДТП в Тюмени наблюдается у владельцев автомобилей Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%). Такая статистика объясняется популярностью этих автомобилей в автопарках (включая такси). Большой пробег ведет к частоте ДТП выше среднего», — рассказали URA.RU в компании. Там также назвали марки и модели машин, по которым число аварий за 10 месяцев 2023 года оказалось минимальным. Самыми аккуратными водителями в городе стали владельцы: