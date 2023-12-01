Курганские VIP вспомнили про рухнувший СССР и унизительные талоны

02 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Политики обсудили жизнь в СССР на конференции ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сенатор Сергей Муратов и депутат Госдумы Александр Ильтяков на конференции реготделения «Единой России» вспомнили о минусах жизни в позднем СССР, в том числе об унизительных талонах, без которых невозможно было что-либо купить. Своими мыслями они поделились с собравшимися представителями партии, передает корреспондент URA.RU. «На моих глазах происходили все эти перемены, когда я гордился той великой страной, я жил в счастливом детстве. И на моих глазах происходило разрушение этой страны, и я испытывал чувство унижения и боли за свою страну. Сегодня наша страна начинает возвращать свое величие», — рассказал Муратов. Ильтяков, возглавляющий реготделение партии, также вспомнил про минусы того времени. Он отметил, что тогда существовала «унизительная» система талонов, когда без них нельзя было ничего купить, даже если у человека были деньги. Региональная конференция партии «Единая Россия» проходит 2 декабря в библиотеке им. Югова. На ней представители партии подводят итоги 2023 года и обсуждают планы на следующий.

В Курганской области сенатор Сергей Муратов и депутат Госдумы Александр Ильтяков на конференции реготделения «Единой России» вспомнили о минусах жизни в позднем СССР, в том числе об унизительных талонах, без которых невозможно было что-либо купить. Своими мыслями они поделились с собравшимися представителями партии, передает корреспондент URA.RU. «На моих глазах происходили все эти перемены, когда я гордился той великой страной, я жил в счастливом детстве. И на моих глазах происходило разрушение этой страны, и я испытывал чувство унижения и боли за свою страну. Сегодня наша страна начинает возвращать свое величие», — рассказал Муратов. Ильтяков, возглавляющий реготделение партии, также вспомнил про минусы того времени. Он отметил, что тогда существовала «унизительная» система талонов, когда без них нельзя было ничего купить, даже если у человека были деньги. Региональная конференция партии «Единая Россия» проходит 2 декабря в библиотеке им. Югова. На ней представители партии подводят итоги 2023 года и обсуждают планы на следующий.