01 декабря 2023

Курганские VIP вспомнили про рухнувший СССР и унизительные талоны

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, конференция единой россии, единая россия, ер
Политики обсудили жизнь в СССР на конференции ЕР Фото:

В Курганской области сенатор Сергей Муратов и депутат Госдумы Александр Ильтяков на конференции реготделения «Единой России» вспомнили о минусах жизни в позднем СССР, в том числе об унизительных талонах, без которых невозможно было что-либо купить. Своими мыслями они поделились с собравшимися представителями партии, передает корреспондент URA.RU.

«На моих глазах происходили все эти перемены, когда я гордился той великой страной, я жил в счастливом детстве. И на моих глазах происходило разрушение этой страны, и я испытывал чувство унижения и боли за свою страну. Сегодня наша страна начинает возвращать свое величие», — рассказал Муратов.

Ильтяков, возглавляющий реготделение партии, также вспомнил про минусы того времени. Он отметил, что тогда существовала «унизительная» система талонов, когда без них нельзя было ничего купить, даже если у человека были деньги.

Региональная конференция партии «Единая Россия» проходит 2 декабря в библиотеке им. Югова. На ней представители партии подводят итоги 2023 года и обсуждают планы на следующий.

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В Курганской области сенатор Сергей Муратов и депутат Госдумы Александр Ильтяков на конференции реготделения «Единой России» вспомнили о минусах жизни в позднем СССР, в том числе об унизительных талонах, без которых невозможно было что-либо купить. Своими мыслями они поделились с собравшимися представителями партии, передает корреспондент URA.RU. «На моих глазах происходили все эти перемены, когда я гордился той великой страной, я жил в счастливом детстве. И на моих глазах происходило разрушение этой страны, и я испытывал чувство унижения и боли за свою страну. Сегодня наша страна начинает возвращать свое величие», — рассказал Муратов. Ильтяков, возглавляющий реготделение партии, также вспомнил про минусы того времени. Он отметил, что тогда существовала «унизительная» система талонов, когда без них нельзя было ничего купить, даже если у человека были деньги. Региональная конференция партии «Единая Россия» проходит 2 декабря в библиотеке им. Югова. На ней представители партии подводят итоги 2023 года и обсуждают планы на следующий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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