03 декабря 2023

Режиссер Сокуров опроверг завершение своей карьеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Сокуров Александр. Челябинск., сокуров александр
Александр Сокуров заявил, что не намерен завершать карьеру Фото:

Режиссер Александр Сокуров опроверг завершение собственной профессиональной карьеры. Слова, произнесенные им, были вырваны из контекста и неверно истолкованы СМИ, отметил кинодеятель.

«Это (слова о завершении карьеры — прим. URA.RU), конечно, вырвано из контекста. Я сказал, что у меня <…> нет возможности работать сейчас в России, нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», — пояснил Александр Сокуров в беседе с ТАСС.

В октябре Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка», режиссером которого является Сокуров. Конкретная причина не раскрывается. Позже Сокуров высказался на тему завершения своей карьеры. Сейчас он не задействован ни в одном проекте.

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Режиссер Александр Сокуров опроверг завершение собственной профессиональной карьеры. Слова, произнесенные им, были вырваны из контекста и неверно истолкованы СМИ, отметил кинодеятель. «Это (слова о завершении карьеры — прим. URA.RU), конечно, вырвано из контекста. Я сказал, что у меня <…> нет возможности работать сейчас в России, нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», — пояснил Александр Сокуров в беседе с ТАСС. В октябре Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка», режиссером которого является Сокуров. Конкретная причина не раскрывается. Позже Сокуров высказался на тему завершения своей карьеры. Сейчас он не задействован ни в одном проекте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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