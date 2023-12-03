Режиссер Сокуров опроверг завершение своей карьеры

04 декабря 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

Александр Сокуров заявил, что не намерен завершать карьеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Режиссер Александр Сокуров опроверг завершение собственной профессиональной карьеры. Слова, произнесенные им, были вырваны из контекста и неверно истолкованы СМИ, отметил кинодеятель. «Это (слова о завершении карьеры — прим. URA.RU), конечно, вырвано из контекста. Я сказал, что у меня <…> нет возможности работать сейчас в России, нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», — пояснил Александр Сокуров в беседе с ТАСС. В октябре Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка», режиссером которого является Сокуров. Конкретная причина не раскрывается. Позже Сокуров высказался на тему завершения своей карьеры. Сейчас он не задействован ни в одном проекте.

Режиссер Александр Сокуров опроверг завершение собственной профессиональной карьеры. Слова, произнесенные им, были вырваны из контекста и неверно истолкованы СМИ, отметил кинодеятель. «Это (слова о завершении карьеры — прим. URA.RU), конечно, вырвано из контекста. Я сказал, что у меня <…> нет возможности работать сейчас в России, нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», — пояснил Александр Сокуров в беседе с ТАСС. В октябре Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка», режиссером которого является Сокуров. Конкретная причина не раскрывается. Позже Сокуров высказался на тему завершения своей карьеры. Сейчас он не задействован ни в одном проекте.