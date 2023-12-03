Сокуров сообщил о завершении карьеры после запрета «Сказки»

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Сокуров Александр. Челябинск., сокуров александр
Александр Сокуров считает, что у него больше нет возможности снимать кино в РФ Фото:

Режиссер Александр Сокуров завершает свою профессиональную карьеру после того, как его фильм «Сказка» был запрещен. Об этом объявил сам режиссер.

«Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — передает слова Сокурова NEWS.ru. Он добавил, что не видит другой возможности продолжать свою карьеру. В данный момент режиссер не работает ни над одним объектом, так как, по словам Сокурова, теперь у него не будет возможности снимать и показывать свои фильмы в России.

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Александра Сокурова. Решение было принято на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Этот подпункт предусматривает отказ в случаях, определенных федеральными законами, но конкретная причина отказа неизвестна.

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Режиссер Александр Сокуров завершает свою профессиональную карьеру после того, как его фильм «Сказка» был запрещен. Об этом объявил сам режиссер. «Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — передает слова Сокурова NEWS.ru. Он добавил, что не видит другой возможности продолжать свою карьеру. В данный момент режиссер не работает ни над одним объектом, так как, по словам Сокурова, теперь у него не будет возможности снимать и показывать свои фильмы в России. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Александра Сокурова. Решение было принято на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Этот подпункт предусматривает отказ в случаях, определенных федеральными законами, но конкретная причина отказа неизвестна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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