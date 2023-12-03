Сокуров сообщил о завершении карьеры после запрета «Сказки»

03 декабря 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Александр Сокуров считает, что у него больше нет возможности снимать кино в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Режиссер Александр Сокуров завершает свою профессиональную карьеру после того, как его фильм «Сказка» был запрещен. Об этом объявил сам режиссер. «Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — передает слова Сокурова NEWS.ru . Он добавил, что не видит другой возможности продолжать свою карьеру. В данный момент режиссер не работает ни над одним объектом, так как, по словам Сокурова, теперь у него не будет возможности снимать и показывать свои фильмы в России. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Александра Сокурова. Решение было принято на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Этот подпункт предусматривает отказ в случаях, определенных федеральными законами, но конкретная причина отказа неизвестна.

Режиссер Александр Сокуров завершает свою профессиональную карьеру после того, как его фильм «Сказка» был запрещен. Об этом объявил сам режиссер. «Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — передает слова Сокурова NEWS.ru. Он добавил, что не видит другой возможности продолжать свою карьеру. В данный момент режиссер не работает ни над одним объектом, так как, по словам Сокурова, теперь у него не будет возможности снимать и показывать свои фильмы в России. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Александра Сокурова. Решение было принято на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Этот подпункт предусматривает отказ в случаях, определенных федеральными законами, но конкретная причина отказа неизвестна.