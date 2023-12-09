09 декабря 2023
08 декабря 2023

Полпред Якушев: у Ямала колоссальный потенциал

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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев пожелал Ямалу благополучия и процветания Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Ямала с Днем образования автономного округа. По словам полпреда, Ямал — регион с колоссальным потенциалом, в котором жить с каждым днем все комфортнее.

«Ямал — особое место на карте Уральского федерального округа. Современная цивилизация в этом регионе органично вписана в естественную среду Крайнего Севера. Бескрайняя тундра здесь соседствует с благоустроенными городами. Интенсивная добыча углеводородов — с уникальной, нетронутой природой. А в характерах людей суровая, северная стойкость сочетается с горячим энтузиазмом, радушием и отзывчивостью», — отметил полпред.

Владимир Якушев пожелал Ямало-Ненецкому автономному округу благополучия и процветания. А его жителям — счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Ямала с Днем образования автономного округа. По словам полпреда, Ямал — регион с колоссальным потенциалом, в котором жить с каждым днем все комфортнее. «Ямал — особое место на карте Уральского федерального округа. Современная цивилизация в этом регионе органично вписана в естественную среду Крайнего Севера. Бескрайняя тундра здесь соседствует с благоустроенными городами. Интенсивная добыча углеводородов — с уникальной, нетронутой природой. А в характерах людей суровая, северная стойкость сочетается с горячим энтузиазмом, радушием и отзывчивостью», — отметил полпред. Владимир Якушев пожелал Ямало-Ненецкому автономному округу благополучия и процветания. А его жителям — счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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