Бизнесмены из Казахстана хотят заработать на новогоднем ажиотаже в Тюмени

Перед Новым годом в Тюмень контрабандой везут продукты из Казахстана

Бизнесмены из Казахстана везут в Тюменскую область продукты неизвестного происхождения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бизнесмены из Казахстана увеличили объем немаркированных продуктов, которые контрабандой поставляются в Тюменскую область. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей Тюмени.

«Поставки немаркированных продуктов из Казахстана начали увеличиваться еще в начале декабря, и объемы продолжают расти. Предприниматели из соседней республики хотят заработать на новогоднем ажиотаже в Тюмени, поэтому подняли цены на некоторые позиции. В частности, выросла стоимость продукции зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка из-за санкций», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области предостерегли жителей региона от употребления немаркированных продуктов питания. «Отсутствие маркировки на пищевой продукции не позволяет идентифицировать и соотнести данную продукцию с сопровождающими документами, подтверждающими качество и безопасность продукции. И обеспечивающими прослеживаемость данной продукции от производства до предприятий торговли», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

США и страны ЕС ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Зарубежные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономическому, социальному и гуманитарному секторам РФ. На этом фоне многие крупные иностранные компании ушли с российского рынка.