В Тюмени распродали самые дорогие билеты на певца Шамана

Тюменцы настолько любят Шамана, что в первую очередь раскупают дорогие билеты
Тюменцы раскупили билеты стоимостью свыше девяти тысяч рублей на концерт певца Шамана. Об этом URA.RU сообщили организаторы.
«Билетов стоимостью в 9 000 и 10 000 рублей уже почти не осталось. Для нас в этом ничего удивительного нет. У него тур по всей России и везде такая ситуация, дорогие билеты раскупают в первую очередь. Связано это с популярностью артиста», — сообщили URA.RU организаторы концерта.
В феврале 2023 года певец Шаман уже был с концертами в Тюмени. Ситуация с продажами билетов была аналогичной — дорогие раскупили менее, чем за месяц. Концерты артиста пройдут в феврале 2024 года.
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