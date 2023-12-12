12 декабря 2023

В Тюмени распродали самые дорогие билеты на певца Шамана

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Тюменцы настолько любят Шамана, что в первую очередь раскупают дорогие билеты Фото:

Тюменцы раскупили билеты стоимостью свыше девяти тысяч рублей на концерт певца Шамана. Об этом URA.RU сообщили организаторы.

«Билетов стоимостью в 9 000 и 10 000 рублей уже почти не осталось. Для нас в этом ничего удивительного нет. У него тур по всей России и везде такая ситуация, дорогие билеты раскупают в первую очередь. Связано это с популярностью артиста», — сообщили URA.RU организаторы концерта.

В феврале 2023 года певец Шаман уже был с концертами в Тюмени. Ситуация с продажами билетов была аналогичной — дорогие раскупили менее, чем за месяц. Концерты артиста пройдут в феврале 2024 года.

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Тюменцы раскупили билеты стоимостью свыше девяти тысяч рублей на концерт певца Шамана. Об этом URA.RU сообщили организаторы. «Билетов стоимостью в 9 000 и 10 000 рублей уже почти не осталось. Для нас в этом ничего удивительного нет. У него тур по всей России и везде такая ситуация, дорогие билеты раскупают в первую очередь. Связано это с популярностью артиста», — сообщили URA.RU организаторы концерта. В феврале 2023 года певец Шаман уже был с концертами в Тюмени. Ситуация с продажами билетов была аналогичной — дорогие раскупили менее, чем за месяц. Концерты артиста пройдут в феврале 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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