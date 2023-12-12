В Тюмени распродали самые дорогие билеты на певца Шамана

13 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Тюменцы настолько любят Шамана, что в первую очередь раскупают дорогие билеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменцы раскупили билеты стоимостью свыше девяти тысяч рублей на концерт певца Шамана. Об этом URA.RU сообщили организаторы. «Билетов стоимостью в 9 000 и 10 000 рублей уже почти не осталось. Для нас в этом ничего удивительного нет. У него тур по всей России и везде такая ситуация, дорогие билеты раскупают в первую очередь. Связано это с популярностью артиста», — сообщили URA.RU организаторы концерта. В феврале 2023 года певец Шаман уже был с концертами в Тюмени. Ситуация с продажами билетов была аналогичной — дорогие раскупили менее, чем за месяц. Концерты артиста пройдут в феврале 2024 года.

Тюменцы раскупили билеты стоимостью свыше девяти тысяч рублей на концерт певца Шамана. Об этом URA.RU сообщили организаторы. «Билетов стоимостью в 9 000 и 10 000 рублей уже почти не осталось. Для нас в этом ничего удивительного нет. У него тур по всей России и везде такая ситуация, дорогие билеты раскупают в первую очередь. Связано это с популярностью артиста», — сообщили URA.RU организаторы концерта. В феврале 2023 года певец Шаман уже был с концертами в Тюмени. Ситуация с продажами билетов была аналогичной — дорогие раскупили менее, чем за месяц. Концерты артиста пройдут в феврале 2024 года.