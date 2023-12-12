Туристы из Москвы и Сочи массово едут на тюменские источники

13 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Иногородние туристы едут в Тюмень на горячие источники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Туристы из Москвы, Сочи, Волгограда и Санкт-Петербурга массово едут на тюменские горячие источники. Спрос среди иногородних гостей по сравнению с осенью прошлого года вырос в среднем на 23%. Об этом сообщили аналитики компании «Мегафон». «Любителей купаний в сибирских термальных источниках под открытым небом становится все больше. Например, число путешественников из Москвы и Московской области этой осенью выросло на 23% по сравнению с прошлым годом. Растет интерес и у южан: число туристов из Краснодара выросло на 45%, из Волгограда — на 51%, из Сочи — на 53%», — такие данные предоставили аналитики компании «Мегафон». На сервисе добавляют, что помимо туристов из южных городов, тюменские источники начали пользоваться спросом и у жителей Приморского края, Сахалина и Камчатки. Прирост также отметили среди гостей из Санкт-Петербурга, Челябинской и Пермской областей. Официальное открытие термального сезона в Тюмени началось с 4 ноября. Всего на территории региона действует больше 20 минеральных источников.

Туристы из Москвы, Сочи, Волгограда и Санкт-Петербурга массово едут на тюменские горячие источники. Спрос среди иногородних гостей по сравнению с осенью прошлого года вырос в среднем на 23%. Об этом сообщили аналитики компании «Мегафон». «Любителей купаний в сибирских термальных источниках под открытым небом становится все больше. Например, число путешественников из Москвы и Московской области этой осенью выросло на 23% по сравнению с прошлым годом. Растет интерес и у южан: число туристов из Краснодара выросло на 45%, из Волгограда — на 51%, из Сочи — на 53%», — такие данные предоставили аналитики компании «Мегафон». На сервисе добавляют, что помимо туристов из южных городов, тюменские источники начали пользоваться спросом и у жителей Приморского края, Сахалина и Камчатки. Прирост также отметили среди гостей из Санкт-Петербурга, Челябинской и Пермской областей. Официальное открытие термального сезона в Тюмени началось с 4 ноября. Всего на территории региона действует больше 20 минеральных источников.