12 декабря 2023

Туристы из Москвы и Сочи массово едут на тюменские источники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
Иногородние туристы едут в Тюмень на горячие источники Фото:

Туристы из Москвы, Сочи, Волгограда и Санкт-Петербурга массово едут на тюменские горячие источники. Спрос среди иногородних гостей по сравнению с осенью прошлого года вырос в среднем на 23%. Об этом сообщили аналитики компании «Мегафон».

«Любителей купаний в сибирских термальных источниках под открытым небом становится все больше. Например, число путешественников из Москвы и Московской области этой осенью выросло на 23% по сравнению с прошлым годом. Растет интерес и у южан: число туристов из Краснодара выросло на 45%, из Волгограда — на 51%, из Сочи — на 53%», — такие данные предоставили аналитики компании «Мегафон».

На сервисе добавляют, что помимо туристов из южных городов, тюменские источники начали пользоваться спросом и у жителей Приморского края, Сахалина и Камчатки. Прирост также отметили среди гостей из Санкт-Петербурга, Челябинской и Пермской областей.

Официальное открытие термального сезона в Тюмени началось с 4 ноября. Всего на территории региона действует больше 20 минеральных источников.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туристы из Москвы, Сочи, Волгограда и Санкт-Петербурга массово едут на тюменские горячие источники. Спрос среди иногородних гостей по сравнению с осенью прошлого года вырос в среднем на 23%. Об этом сообщили аналитики компании «Мегафон». «Любителей купаний в сибирских термальных источниках под открытым небом становится все больше. Например, число путешественников из Москвы и Московской области этой осенью выросло на 23% по сравнению с прошлым годом. Растет интерес и у южан: число туристов из Краснодара выросло на 45%, из Волгограда — на 51%, из Сочи — на 53%», — такие данные предоставили аналитики компании «Мегафон». На сервисе добавляют, что помимо туристов из южных городов, тюменские источники начали пользоваться спросом и у жителей Приморского края, Сахалина и Камчатки. Прирост также отметили среди гостей из Санкт-Петербурга, Челябинской и Пермской областей. Официальное открытие термального сезона в Тюмени началось с 4 ноября. Всего на территории региона действует больше 20 минеральных источников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...