12 декабря 2023

Где в Тюмени появятся большие катки. Инфографика

В Тюмени зимой будут работать 16 катков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каток. Тюмень, каток, цветной бульвар, строительство катка
Один из самых больших катков будет на Цветном бульваре Фото:

В Тюмени зимой будут работать 16 больших катков, большинство будут открыты с 20 декабря. Редакция URA.RU составила список адресов и разбила их по районам города.

Центр Тюмени

  • Каток на «Цветном бульваре»;
  • Каток на Набережной у моста Влюбленных;
  • Каток на Набережной возле «Конторы Пароходства»;
  • Школа № 15 на ул. Северная, д. 1.

Дом обороны

  • Экопарк «Затюменский», ул. Барнаульская;
  • ул. Садовая, д. 121;
  • Ул. Чернышевского, д. 2б.

Московский тракт и окрестности

  • Гимназия 83, ул. Революции 199;
  • Сквер «Комсомольский», Московский тракт, 1;
  • Школа № 88, Московский тракт, 129 стр. 1.

Остальные районы Тюмени

  • Комарово (улицы Спасская — Посадская);
  • Школа № 92, ул. Николя Зелинского д. 22;
  • Сквер «Никольский», ул. Родниковая, д. 11;
  • Сквер «Мелиораторов», ул. Сидора Путилова, д. 45;
  • ул. Кедровая, д. 127а.

Большинство катков в Тюмени начнут свою работу после 20 декабря
Большинство катков в Тюмени начнут свою работу после 20 декабря

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени зимой будут работать 16 больших катков, большинство будут открыты с 20 декабря. Редакция URA.RU составила список адресов и разбила их по районам города. Центр Тюмени Дом обороны Московский тракт и окрестности Остальные районы Тюмени
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...