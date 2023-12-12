Один из самых больших катков будет на Цветном бульваре
В Тюмени зимой будут работать 16 больших катков, большинство будут открыты с 20 декабря. Редакция URA.RU составила список адресов и разбила их по районам города.
Центр Тюмени
- Каток на «Цветном бульваре»;
- Каток на Набережной у моста Влюбленных;
- Каток на Набережной возле «Конторы Пароходства»;
- Школа № 15 на ул. Северная, д. 1.
Дом обороны
- Экопарк «Затюменский», ул. Барнаульская;
- ул. Садовая, д. 121;
- Ул. Чернышевского, д. 2б.
Московский тракт и окрестности
- Гимназия 83, ул. Революции 199;
- Сквер «Комсомольский», Московский тракт, 1;
- Школа № 88, Московский тракт, 129 стр. 1.
Остальные районы Тюмени
- Комарово (улицы Спасская — Посадская);
- Школа № 92, ул. Николя Зелинского д. 22;
- Сквер «Никольский», ул. Родниковая, д. 11;
- Сквер «Мелиораторов», ул. Сидора Путилова, д. 45;
- ул. Кедровая, д. 127а.
Большинство катков в Тюмени начнут свою работу после 20 декабря
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