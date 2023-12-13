13 декабря 2023

В ЯНАО построили новую факторию для тундровиков. Фото

В Ямальском районе для оленеводов возвели торговый пункт
© Служба новостей «URA.RU»
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Семьи кочевников на Ямале могут переночевать в новом перевалочном пункте Фото:

В Ямальском районе (ЯНАО) появилась новая фактория для семей коренных народов Севера. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский на личной странице в соцсети.

«В Ямальском районе появилась новая современная фактория для оленеводов. Круглый год более 300 семей смогут снабжаться во время перекочевок и при необходимости оставаться на ночлег, чтобы накопить силы перед дорогой», — говорится в сообщении.

Торговый пункт находится в 5 километрах от Бованенковского месторождения, рядом протекает река Харасэвэй. На территории фактории находится магазин, склад для хранения продуктов, пекарня и зона отдыха, где оленеводы смогут остаться на ночи и связаться по телефону с близкими.

Новая фактория в Ямальском районе, ЯНАО
Новая фактория в Ямальском районе, ЯНАО
Фото:
Спальные места в новом торговом пункте в Ямальском районе, ЯНАО
Спальные места в новом торговом пункте в Ямальском районе, ЯНАО
Фото:
Пекарня на территории фактория в Ямальском районе, ЯНАО
Пекарня на территории фактория в Ямальском районе, ЯНАО
Фото:

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В Ямальском районе (ЯНАО) появилась новая фактория для семей коренных народов Севера. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский на личной странице в соцсети. «В Ямальском районе появилась новая современная фактория для оленеводов. Круглый год более 300 семей смогут снабжаться во время перекочевок и при необходимости оставаться на ночлег, чтобы накопить силы перед дорогой», — говорится в сообщении. Торговый пункт находится в 5 километрах от Бованенковского месторождения, рядом протекает река Харасэвэй. На территории фактории находится магазин, склад для хранения продуктов, пекарня и зона отдыха, где оленеводы смогут остаться на ночи и связаться по телефону с близкими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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