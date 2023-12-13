В Ямальском районе (ЯНАО) появилась новая фактория для семей коренных народов Севера. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский на личной странице в соцсети.
«В Ямальском районе появилась новая современная фактория для оленеводов. Круглый год более 300 семей смогут снабжаться во время перекочевок и при необходимости оставаться на ночлег, чтобы накопить силы перед дорогой», — говорится в сообщении.
Торговый пункт находится в 5 километрах от Бованенковского месторождения, рядом протекает река Харасэвэй. На территории фактории находится магазин, склад для хранения продуктов, пекарня и зона отдыха, где оленеводы смогут остаться на ночи и связаться по телефону с близкими.
Новая фактория в Ямальском районе, ЯНАО
Фото: Андрей Кугаевский, соцсеть «ВКонтакте»
Спальные места в новом торговом пункте в Ямальском районе, ЯНАО
Фото: Андрей Кугаевский, соцсеть «ВКонтакте»
Пекарня на территории фактория в Ямальском районе, ЯНАО
В Ямальском районе (ЯНАО) появилась новая фактория для семей коренных народов Севера. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский на личной странице в соцсети. «В Ямальском районе появилась новая современная фактория для оленеводов. Круглый год более 300 семей смогут снабжаться во время перекочевок и при необходимости оставаться на ночлег, чтобы накопить силы перед дорогой», — говорится в сообщении. Торговый пункт находится в 5 километрах от Бованенковского месторождения, рядом протекает река Харасэвэй. На территории фактории находится магазин, склад для хранения продуктов, пекарня и зона отдыха, где оленеводы смогут остаться на ночи и связаться по телефону с близкими.