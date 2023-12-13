В ЯНАО построили новую факторию для тундровиков. Фото

В Ямальском районе для оленеводов возвели торговый пункт

14 декабря 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Семьи кочевников на Ямале могут переночевать в новом перевалочном пункте Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ямальском районе (ЯНАО) появилась новая фактория для семей коренных народов Севера. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский на личной странице в соцсети. «В Ямальском районе появилась новая современная фактория для оленеводов. Круглый год более 300 семей смогут снабжаться во время перекочевок и при необходимости оставаться на ночлег, чтобы накопить силы перед дорогой», — говорится в сообщении. Торговый пункт находится в 5 километрах от Бованенковского месторождения, рядом протекает река Харасэвэй. На территории фактории находится магазин, склад для хранения продуктов, пекарня и зона отдыха, где оленеводы смогут остаться на ночи и связаться по телефону с близкими. Новая фактория в Ямальском районе, ЯНАО Фото: Андрей Кугаевский, соцсеть «ВКонтакте» Спальные места в новом торговом пункте в Ямальском районе, ЯНАО Фото: Андрей Кугаевский, соцсеть «ВКонтакте» Пекарня на территории фактория в Ямальском районе, ЯНАО Фото: Андрей Кугаевский, соцсеть «ВКонтакте»

В Ямальском районе (ЯНАО) появилась новая фактория для семей коренных народов Севера. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский на личной странице в соцсети. «В Ямальском районе появилась новая современная фактория для оленеводов. Круглый год более 300 семей смогут снабжаться во время перекочевок и при необходимости оставаться на ночлег, чтобы накопить силы перед дорогой», — говорится в сообщении. Торговый пункт находится в 5 километрах от Бованенковского месторождения, рядом протекает река Харасэвэй. На территории фактории находится магазин, склад для хранения продуктов, пекарня и зона отдыха, где оленеводы смогут остаться на ночи и связаться по телефону с близкими.