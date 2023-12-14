Что будет в предвыборной кампании Путина

Вопросы, связанные с новыми регионами, военнослужащими, которые обсуждались 14 декабря во время «Прямой линии», войдут в предвыборную кампанию президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (занимается изучением внутренних политических процессов, а также вопросами взаимоотношения регионов и центра) экономист Петр Кирьян.
Ранее Путин объявил о своем выдвижении на предстоящие президентские выборы во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Эксперт Центра Прикладных исследований и программ (специалисты Центра приняли участие в десятках избирательных кампаний в России и СНГ) Сергей Поляков спрогнозировал, что российский лидер объявит основные тезисы своей предвыборной кампании во время «Прямой линии».
«Отдельно стоит блок новых регионов — ЛНР, ДНР. Это эмоциональная, эмпатичная история, а не просто, что мы выделим столько денег. Это первый пункт, который обойти в рамках любой выборной процедуры ближайших лет будет сложно. Это важная история хотя бы потому, что мы видим, что существует группа военнослужащих в разном статусе из этих регионов, у них есть совершенно понятный набор вопросов, связанных со льготами, со службой, поддержкой. Они адресуются, в том числе, главе государства для того, чтобы они были урегулированы. Этот блок занял значительную часть сегодняшнего мероприятия», — сказал Петр Кирьян.
Тема исторической памяти также важна для будущей программы Владимира Путина, продолжил эксперт. «Вопросы по красным датам, которые задавал корреспондент „Комсомольской правды“. […] Он назвал блокаду Ленинграда, годовщину присоединения Крыма. Это можно отнести к программным пунктам, потому что есть определенный консенсус в российском обществе вокруг важных дат Великой Отечественной войны, вокруг событий новейшей политической истории. Если мы говорим о Крыме — это больше объединяющие, чем разъединяющие события. Это используется не для того, чтобы эту тему делать, например, частью предвыборной кампании, а для того, чтобы показать набор ценностей на четком примере», — объяснил собеседник агентства.
Часть прямой линии касалась вопросов граждан, которые без помощи президента решить нельзя, добавил специалист. «Вопросы о ценах, о наличии или отсутствии в конкретных уголках нашей родины дорог или газификации, спортивной инфраструктуры — это регулярный набор вопросов. По большому счету „прямая линия“ для того и существует, чтобы истории, которые не могут прорваться или получить поддержку на региональном или федеральном уровне, все-таки были рассмотрены. Решить их без прямого вмешательства или постановки задачи „решить“, будет сложно», — отметил политолог.
Также были разобраны проблемы, которые волнуют людей прямо сейчас. «Здравоохранение, поддержка малого бизнеса или отношения к теме абортов — я бы назвал текущими вопросами повестки. Все-таки довольно странно в 2023 году утверждать, что тема семейной ипотеки — это прямо центральное звено позиции Владимира Путина по механизмам поддержки семьи», — продолжил Кирьян.
Вопрос, касающийся запрета абортов, нельзя назвать программным для России, считает эксперт. «Единственный оценочный вопрос, который можно отнести к идеологической истории кампании, — аборты. Тут нужно уже смотреть не на „прямую линию“ и не на вопросы, которые были заданы, и даже не на ответ, а на контекст. В российском обществе нет фиксированной в социологических опросах информации, что тема аборта была бы центральной. Такие вопросы должны адресоваться, анализироваться и коммуницироваться в первую очередь с женской аудиторией. Однозначный ответ не дал и кандидат Владимир Путин. Он очень аккуратно сказал, что не рубил бы с плеча, какая бы ни была дискуссия и как бы она ни развивалась сейчас, мы не увидим радикальных поворотов», — заключил политолог.
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