Что будет в предвыборной кампании Путина

Политолог Кирьян: в предвыборную кампанию Путина войдут вопросы о новых регионах

14 декабря 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обозначил главные человеческие ценности на «Прямой линии» Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Вопросы, связанные с новыми регионами, военнослужащими, которые обсуждались 14 декабря во время «Прямой линии», войдут в предвыборную кампанию президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (занимается изучением внутренних политических процессов, а также вопросами взаимоотношения регионов и центра) экономист Петр Кирьян. Ранее Путин объявил о своем выдвижении на предстоящие президентские выборы во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Эксперт Центра Прикладных исследований и программ (специалисты Центра приняли участие в десятках избирательных кампаний в России и СНГ) Сергей Поляков спрогнозировал, что российский лидер объявит основные тезисы своей предвыборной кампании во время «Прямой линии». Новость по теме О чем говорил Путин во время прямой линии: главные заявления президента «Отдельно стоит блок новых регионов — ЛНР, ДНР. Это эмоциональная, эмпатичная история, а не просто, что мы выделим столько денег. Это первый пункт, который обойти в рамках любой выборной процедуры ближайших лет будет сложно. Это важная история хотя бы потому, что мы видим, что существует группа военнослужащих в разном статусе из этих регионов, у них есть совершенно понятный набор вопросов, связанных со льготами, со службой, поддержкой. Они адресуются, в том числе, главе государства для того, чтобы они были урегулированы. Этот блок занял значительную часть сегодняшнего мероприятия», — сказал Петр Кирьян. Тема исторической памяти также важна для будущей программы Владимира Путина, продолжил эксперт. «Вопросы по красным датам, которые задавал корреспондент „Комсомольской правды“. […] Он назвал блокаду Ленинграда, годовщину присоединения Крыма. Это можно отнести к программным пунктам, потому что есть определенный консенсус в российском обществе вокруг важных дат Великой Отечественной войны, вокруг событий новейшей политической истории. Если мы говорим о Крыме — это больше объединяющие, чем разъединяющие события. Это используется не для того, чтобы эту тему делать, например, частью предвыборной кампании, а для того, чтобы показать набор ценностей на четком примере», — объяснил собеседник агентства. Новость по теме Какие проблемы россиян решились сразу после их вопросов на прямой линии Часть прямой линии касалась вопросов граждан, которые без помощи президента решить нельзя, добавил специалист. «Вопросы о ценах, о наличии или отсутствии в конкретных уголках нашей родины дорог или газификации, спортивной инфраструктуры — это регулярный набор вопросов. По большому счету „прямая линия“ для того и существует, чтобы истории, которые не могут прорваться или получить поддержку на региональном или федеральном уровне, все-таки были рассмотрены. Решить их без прямого вмешательства или постановки задачи „решить“, будет сложно», — отметил политолог. Также были разобраны проблемы, которые волнуют людей прямо сейчас. «Здравоохранение, поддержка малого бизнеса или отношения к теме абортов — я бы назвал текущими вопросами повестки. Все-таки довольно странно в 2023 году утверждать, что тема семейной ипотеки — это прямо центральное звено позиции Владимира Путина по механизмам поддержки семьи», — продолжил Кирьян. Вопрос, касающийся запрета абортов, нельзя назвать программным для России, считает эксперт. «Единственный оценочный вопрос, который можно отнести к идеологической истории кампании, — аборты. Тут нужно уже смотреть не на „прямую линию“ и не на вопросы, которые были заданы, и даже не на ответ, а на контекст. В российском обществе нет фиксированной в социологических опросах информации, что тема аборта была бы центральной. Такие вопросы должны адресоваться, анализироваться и коммуницироваться в первую очередь с женской аудиторией. Однозначный ответ не дал и кандидат Владимир Путин. Он очень аккуратно сказал, что не рубил бы с плеча, какая бы ни была дискуссия и как бы она ни развивалась сейчас, мы не увидим радикальных поворотов», — заключил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вопросы, связанные с новыми регионами, военнослужащими, которые обсуждались 14 декабря во время «Прямой линии», войдут в предвыборную кампанию президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (занимается изучением внутренних политических процессов, а также вопросами взаимоотношения регионов и центра) экономист Петр Кирьян. Ранее Путин объявил о своем выдвижении на предстоящие президентские выборы во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Эксперт Центра Прикладных исследований и программ (специалисты Центра приняли участие в десятках избирательных кампаний в России и СНГ) Сергей Поляков спрогнозировал, что российский лидер объявит основные тезисы своей предвыборной кампании во время «Прямой линии». «Отдельно стоит блок новых регионов — ЛНР, ДНР. Это эмоциональная, эмпатичная история, а не просто, что мы выделим столько денег. Это первый пункт, который обойти в рамках любой выборной процедуры ближайших лет будет сложно. Это важная история хотя бы потому, что мы видим, что существует группа военнослужащих в разном статусе из этих регионов, у них есть совершенно понятный набор вопросов, связанных со льготами, со службой, поддержкой. Они адресуются, в том числе, главе государства для того, чтобы они были урегулированы. Этот блок занял значительную часть сегодняшнего мероприятия», — сказал Петр Кирьян. Тема исторической памяти также важна для будущей программы Владимира Путина, продолжил эксперт. «Вопросы по красным датам, которые задавал корреспондент „Комсомольской правды“. […] Он назвал блокаду Ленинграда, годовщину присоединения Крыма. Это можно отнести к программным пунктам, потому что есть определенный консенсус в российском обществе вокруг важных дат Великой Отечественной войны, вокруг событий новейшей политической истории. Если мы говорим о Крыме — это больше объединяющие, чем разъединяющие события. Это используется не для того, чтобы эту тему делать, например, частью предвыборной кампании, а для того, чтобы показать набор ценностей на четком примере», — объяснил собеседник агентства. Часть прямой линии касалась вопросов граждан, которые без помощи президента решить нельзя, добавил специалист. «Вопросы о ценах, о наличии или отсутствии в конкретных уголках нашей родины дорог или газификации, спортивной инфраструктуры — это регулярный набор вопросов. По большому счету „прямая линия“ для того и существует, чтобы истории, которые не могут прорваться или получить поддержку на региональном или федеральном уровне, все-таки были рассмотрены. Решить их без прямого вмешательства или постановки задачи „решить“, будет сложно», — отметил политолог. Также были разобраны проблемы, которые волнуют людей прямо сейчас. «Здравоохранение, поддержка малого бизнеса или отношения к теме абортов — я бы назвал текущими вопросами повестки. Все-таки довольно странно в 2023 году утверждать, что тема семейной ипотеки — это прямо центральное звено позиции Владимира Путина по механизмам поддержки семьи», — продолжил Кирьян. Вопрос, касающийся запрета абортов, нельзя назвать программным для России, считает эксперт. «Единственный оценочный вопрос, который можно отнести к идеологической истории кампании, — аборты. Тут нужно уже смотреть не на „прямую линию“ и не на вопросы, которые были заданы, и даже не на ответ, а на контекст. В российском обществе нет фиксированной в социологических опросах информации, что тема аборта была бы центральной. Такие вопросы должны адресоваться, анализироваться и коммуницироваться в первую очередь с женской аудиторией. Однозначный ответ не дал и кандидат Владимир Путин. Он очень аккуратно сказал, что не рубил бы с плеча, какая бы ни была дискуссия и как бы она ни развивалась сейчас, мы не увидим радикальных поворотов», — заключил политолог.