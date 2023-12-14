В Тюменской области введен карантин из-за опасной болезни

Карантин действует в селе Медведево с 15 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Медведево Тюменской области с 15 декабря введен карантин по бешенству животных. Об этом в своем telegram-канал сообщил информационный центр регионального правительства.

«В селе Медведево Голышмановского городского округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано региональным правительством», — говорится в сообщении.

На время карантина в поселке введен ряд запретов. В частности, запрещено проведение ярмарок и выставок, вывоз восприимчивых к болезни животных и их отлов для вывоза в зоопарки.