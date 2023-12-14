14 декабря 2023

В Тюменской области введен карантин из-за опасной болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, въезд запрещен, огонь, карантин, въезд закрыт
Карантин действует в селе Медведево с 15 декабря Фото:

В селе Медведево Тюменской области с 15 декабря введен карантин по бешенству животных. Об этом в своем telegram-канал сообщил информационный центр регионального правительства.

«В селе Медведево Голышмановского городского округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано региональным правительством», — говорится в сообщении.

На время карантина в поселке введен ряд запретов. В частности, запрещено проведение ярмарок и выставок, вывоз восприимчивых к болезни животных и их отлов для вывоза в зоопарки.

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В селе Медведево Тюменской области с 15 декабря введен карантин по бешенству животных. Об этом в своем telegram-канал сообщил информационный центр регионального правительства. «В селе Медведево Голышмановского городского округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано региональным правительством», — говорится в сообщении. На время карантина в поселке введен ряд запретов. В частности, запрещено проведение ярмарок и выставок, вывоз восприимчивых к болезни животных и их отлов для вывоза в зоопарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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