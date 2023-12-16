Испания потеряла 2 миллиарда евро из-за антироссийских санкций

16 декабря 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Испания в 2022 году недосчиталась почти двух миллиардов евро из-за отсутствия российских туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Испания потеряла почти два миллиарда евро из-за ограничений, связанных с санкциями против России, которые привели к отсутствию российских туристов. Об этом рассказал посол РФ в Мадриде Юрий Клименко. «Если в допандемийном 2019 году страну посетили более 1,3 млн российских туристов, а в рекордный 2013 год их численность достигла почти 1,6 млн, то за прошлый 2022 год — всего около 268 тысяч», — сказал Клименко корреспонденту ТАСС. Он также сослался на статистику, где туристы из России тратили во время поездки в среднем 200 евро в день на человека, что говорит о том, что в прошлом году испанская туриндустрия недосчиталась более 1,8 миллиарда евро потенциальных доходов. По словам Клименко, введя антироссийские санкции, европейские партнеры сами себе выстрелили в ногу. На потоке туристов из России сказались введенные меры, такие как ужесточение визового режима, запрет на прямые авиарейсы, а также ограничения в банковском секторе, заключил посол. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации в 2022 году. Российские активы оказались заблокированы на Западе. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщал, что Европе пришлось заплатить 700 миллиардов евро за санкции против России. В ноябре Банк России спрогнозировал сохранение антироссийских санкций вплоть до 2027 года. Там отметили, что введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Испания потеряла почти два миллиарда евро из-за ограничений, связанных с санкциями против России, которые привели к отсутствию российских туристов. Об этом рассказал посол РФ в Мадриде Юрий Клименко. «Если в допандемийном 2019 году страну посетили более 1,3 млн российских туристов, а в рекордный 2013 год их численность достигла почти 1,6 млн, то за прошлый 2022 год — всего около 268 тысяч», — сказал Клименко корреспонденту ТАСС. Он также сослался на статистику, где туристы из России тратили во время поездки в среднем 200 евро в день на человека, что говорит о том, что в прошлом году испанская туриндустрия недосчиталась более 1,8 миллиарда евро потенциальных доходов. По словам Клименко, введя антироссийские санкции, европейские партнеры сами себе выстрелили в ногу. На потоке туристов из России сказались введенные меры, такие как ужесточение визового режима, запрет на прямые авиарейсы, а также ограничения в банковском секторе, заключил посол. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации в 2022 году. Российские активы оказались заблокированы на Западе. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщал, что Европе пришлось заплатить 700 миллиардов евро за санкции против России. В ноябре Банк России спрогнозировал сохранение антироссийских санкций вплоть до 2027 года. Там отметили, что введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются.