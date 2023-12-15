Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области 17 декабря прогнозирует снег и метель. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72».
«Внимание! На территории Тюменской области 17 декабря возможен небольшой снег, метель», — говорится в сообщении.
Вместе с осадками на регион надвигается сильный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от -11 до -24 градусов.
В прошлые выходные в регионе наблюдалась аномально холодная погода. С 9 по 12 декабря температура воздуха была на 10 градусов ниже климатической нормы. Гражданам рекомендовали быть осторожными, одеваться соответственно погоде и ограничить время пребывания на улице.
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