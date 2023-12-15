15 декабря 2023

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области 17 декабря ожидается снег и метель
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
На Тюменскую область надвигается метель Фото:

В Тюменской области 17 декабря прогнозирует снег и метель. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72».

«Внимание! На территории Тюменской области 17 декабря возможен небольшой снег, метель», — говорится в сообщении.

Вместе с осадками на регион надвигается сильный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от -11 до -24 градусов.

В прошлые выходные в регионе наблюдалась аномально холодная погода. С 9 по 12 декабря температура воздуха была на 10 градусов ниже климатической нормы. Гражданам рекомендовали быть осторожными, одеваться соответственно погоде и ограничить время пребывания на улице.

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В Тюменской области 17 декабря прогнозирует снег и метель. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». «Внимание! На территории Тюменской области 17 декабря возможен небольшой снег, метель», — говорится в сообщении. Вместе с осадками на регион надвигается сильный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от -11 до -24 градусов. В прошлые выходные в регионе наблюдалась аномально холодная погода. С 9 по 12 декабря температура воздуха была на 10 градусов ниже климатической нормы. Гражданам рекомендовали быть осторожными, одеваться соответственно погоде и ограничить время пребывания на улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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