Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области 17 декабря ожидается снег и метель

На Тюменскую область надвигается метель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области 17 декабря прогнозирует снег и метель. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72».

«Внимание! На территории Тюменской области 17 декабря возможен небольшой снег, метель», — говорится в сообщении.

Вместе с осадками на регион надвигается сильный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от -11 до -24 градусов.

В прошлые выходные в регионе наблюдалась аномально холодная погода. С 9 по 12 декабря температура воздуха была на 10 градусов ниже климатической нормы. Гражданам рекомендовали быть осторожными, одеваться соответственно погоде и ограничить время пребывания на улице.