17 декабря 2023

Моор рассказал о будущем тюменской экспозиции с выставки «Россия»

Александр Моор поделился планами по перемещению тюменской экспозиции с ВДНХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Моор. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, моор александр
Александо Моор рассказал, что правительство обдумывает возможность целиком переместить экспозицию с ВДНХ в Тюменскую область Фото:

Экспозиция Тюменской области может быть перевезена с ВДНХ в регион после завершения выставки «Россия». Такую возможность допустил в интервью ТАСС тюменский губернатор Александр Моор.

«Обсуждаем возможность сохранить нашу выставку. Возможно, весь стенд переедет в музеи Тюмени. Чтобы сохранить это событие (работу региона на выставке — прим. URA.RU) для людей», — заявил Моор.

Ранее URA.RU рассказало, что Моор высоко оценивает роль нефтегазового кластера в работе тюменского ТЭКа. По словам губернатора области, кластер помогает отрасли чувствовать себя «неплохо».

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Экспозиция Тюменской области может быть перевезена с ВДНХ в регион после завершения выставки «Россия». Такую возможность допустил в интервью ТАСС тюменский губернатор Александр Моор. «Обсуждаем возможность сохранить нашу выставку. Возможно, весь стенд переедет в музеи Тюмени. Чтобы сохранить это событие (работу региона на выставке — прим. URA.RU) для людей», — заявил Моор. Ранее URA.RU рассказало, что Моор высоко оценивает роль нефтегазового кластера в работе тюменского ТЭКа. По словам губернатора области, кластер помогает отрасли чувствовать себя «неплохо».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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