Моор рассказал о будущем тюменской экспозиции с выставки «Россия»

Александр Моор поделился планами по перемещению тюменской экспозиции с ВДНХ

18 декабря 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Александо Моор рассказал, что правительство обдумывает возможность целиком переместить экспозицию с ВДНХ в Тюменскую область Фото: Георгий Бергал © URA.RU Экспозиция Тюменской области может быть перевезена с ВДНХ в регион после завершения выставки «Россия». Такую возможность допустил в интервью ТАСС тюменский губернатор Александр Моор. «Обсуждаем возможность сохранить нашу выставку. Возможно, весь стенд переедет в музеи Тюмени. Чтобы сохранить это событие (работу региона на выставке — прим. URA.RU) для людей», — заявил Моор. Ранее URA.RU рассказало, что Моор высоко оценивает роль нефтегазового кластера в работе тюменского ТЭКа. По словам губернатора области, кластер помогает отрасли чувствовать себя «неплохо».

Экспозиция Тюменской области может быть перевезена с ВДНХ в регион после завершения выставки «Россия». Такую возможность допустил в интервью ТАСС тюменский губернатор Александр Моор. «Обсуждаем возможность сохранить нашу выставку. Возможно, весь стенд переедет в музеи Тюмени. Чтобы сохранить это событие (работу региона на выставке — прим. URA.RU) для людей», — заявил Моор. Ранее URA.RU рассказало, что Моор высоко оценивает роль нефтегазового кластера в работе тюменского ТЭКа. По словам губернатора области, кластер помогает отрасли чувствовать себя «неплохо».