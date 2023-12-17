Моор рассказал о будущем тюменской экспозиции с выставки «Россия»

Александо Моор рассказал, что правительство обдумывает возможность целиком переместить экспозицию с ВДНХ в Тюменскую область
Экспозиция Тюменской области может быть перевезена с ВДНХ в регион после завершения выставки «Россия». Такую возможность допустил в интервью ТАСС тюменский губернатор Александр Моор.
«Обсуждаем возможность сохранить нашу выставку. Возможно, весь стенд переедет в музеи Тюмени. Чтобы сохранить это событие (работу региона на выставке — прим. URA.RU) для людей», — заявил Моор.
Ранее URA.RU рассказало, что Моор высоко оценивает роль нефтегазового кластера в работе тюменского ТЭКа. По словам губернатора области, кластер помогает отрасли чувствовать себя «неплохо».
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