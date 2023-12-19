В Тюмени построят новый туристический район

В рамках проекта планируется восстановить построенные ранее здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на левом берегу реки Туры построят новый туристический квартал. Здесь расположатся деревянные дома в стиле 19-20 веков, в рамках проекта планируется восстановить построенные ранее здания. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«В границах улиц Ангарской — Большой Заречной — Щербакова — Береговой предусмотрено установление зоны историко-культурной деятельности. Планируется создание квартала малоэтажных зданий в деревянной архитектуре, присущей Тюмени конца ХIХ — начала ХХ вв. <…> Данный квартал проектируется как туристический район», — рассказали агентству в мэрии.

Отмечается, что реконструкцию первого дома на улице Береговой начнут уже в 2024 году за счет средств инвесторов. Концепция и генеральный план находятся на стадии разработки.