Челябинские аграрии снизили выпуск продукции на 15%

19 декабря 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

На объемы выпуска повлияли погодные условия и другие причины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году аграрии Челябинской области выпустили на 15% меньше продукции, чем в 2022 году. Как на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Челябинске заявила замминистра экономического развития региона Марина Клочкова, на результатах сказались погодные условия и высокая база для сравнения показателей. «Год для аграриев был непростым. Сначала была засуха, потом сильные дожди. По итогам девяти месяцев наблюдаем снижение объемов выпуска более чем на 15%. Перед регионом стоит задача сохранять достигнутый уровень выпуска 2022 года в размере 145 — 150 млрд рублей. Напомню, что урожай тогда был рекордным: с ростом почти 18%», — заявила Клочкова. Замминистра встретилась с представителями Федерации профсоюзов региона. Клочкова заявила, что в 2024 году минсельхоз области планирует рост выпуска в пределах 3,6%. Результат будет достигнут при благоприятных погодных условиях, завершения крупных инвестпроектов, увеличения посевных площадей и сохранения на текущем уровне господдержки. Другими факторами, обусловливающими рост, станут развитие логистических цепочек и выход на новые экспортные рынки. Как в ходе брифинга 19 декабря заявила замминистра сельского хозяйства Инна Подшивалова, расширение географии поставок ведется. Продукция челябинских аграриев отправится потребителям Марокко и Египта, усилятся связи с Алжиром. Установлены контакты со странами африканского континента Тунис, ЮАР и Нигерией. По словам Подшиваловой, 80% сельхозпродукции область направляет в страны Азии. При этом половина закупок приходится на крупнейшего покупателя — Казахстан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году аграрии Челябинской области выпустили на 15% меньше продукции, чем в 2022 году. Как на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Челябинске заявила замминистра экономического развития региона Марина Клочкова, на результатах сказались погодные условия и высокая база для сравнения показателей. «Год для аграриев был непростым. Сначала была засуха, потом сильные дожди. По итогам девяти месяцев наблюдаем снижение объемов выпуска более чем на 15%. Перед регионом стоит задача сохранять достигнутый уровень выпуска 2022 года в размере 145 — 150 млрд рублей. Напомню, что урожай тогда был рекордным: с ростом почти 18%», — заявила Клочкова. Замминистра встретилась с представителями Федерации профсоюзов региона. Клочкова заявила, что в 2024 году минсельхоз области планирует рост выпуска в пределах 3,6%. Результат будет достигнут при благоприятных погодных условиях, завершения крупных инвестпроектов, увеличения посевных площадей и сохранения на текущем уровне господдержки. Другими факторами, обусловливающими рост, станут развитие логистических цепочек и выход на новые экспортные рынки. Как в ходе брифинга 19 декабря заявила замминистра сельского хозяйства Инна Подшивалова, расширение географии поставок ведется. Продукция челябинских аграриев отправится потребителям Марокко и Египта, усилятся связи с Алжиром. Установлены контакты со странами африканского континента Тунис, ЮАР и Нигерией. По словам Подшиваловой, 80% сельхозпродукции область направляет в страны Азии. При этом половина закупок приходится на крупнейшего покупателя — Казахстан.