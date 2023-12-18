18 декабря 2023

Челябинские аграрии выходят на рынки Африки и Латинской Америки

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, подшивалова инна
Замминистра сельского хозяйства Инна Подшивалова рассказала о мерах господдержки экспортеров Фото:

Челябинские экспортеры сельхозпродукции осваивают новые для себя рынки. Об этом в ходе пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» 19 декабря сообщила замминистра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова.

«Предприятия-экспортеры в сфере АПК налаживают контакты с Тунисом, ЮАР, Нигерией, Индией, Бразилией и другими странами. При этом они используют меры государственной поддержки в виде возмещения части затрат на сертификацию продукции и льготные кредиты», — уточнила Подшивалова.

Выход на новые рынки затруднен в связи со сложной логистикой. Челябинским предприятиям удается это компенсировать за счет того, что они поставляют на новые рынки не сырье, а продукцию глубокой степени переработки — готовые снеки и завтраки, овсяные хлопья и так далее.

В целом в 2023 году Челябинская область перевыполнила план по экспорту продукции АПК, заняв лидирующие позиции в УрФО по этому показателю. При плане экспорта в 164 миллиона долларов экспорт сельхозпродукции составит 213 миллионов. За пять лет эту цифру удалось увеличить почти вдвое — в 2018 году она составляла 108 миллионов долларов США.

При этом, как и прежде, более половины экспорта продукции АПК приходится на Казахстан. Из 213 миллионов долларов общей суммы экспорта 112 млн приходится именно на эту страну. Всего же регион экспортирует сельхозпродукцию в 37 стран.

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Челябинские экспортеры сельхозпродукции осваивают новые для себя рынки. Об этом в ходе пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» 19 декабря сообщила замминистра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова. «Предприятия-экспортеры в сфере АПК налаживают контакты с Тунисом, ЮАР, Нигерией, Индией, Бразилией и другими странами. При этом они используют меры государственной поддержки в виде возмещения части затрат на сертификацию продукции и льготные кредиты», — уточнила Подшивалова. Выход на новые рынки затруднен в связи со сложной логистикой. Челябинским предприятиям удается это компенсировать за счет того, что они поставляют на новые рынки не сырье, а продукцию глубокой степени переработки — готовые снеки и завтраки, овсяные хлопья и так далее. В целом в 2023 году Челябинская область перевыполнила план по экспорту продукции АПК, заняв лидирующие позиции в УрФО по этому показателю. При плане экспорта в 164 миллиона долларов экспорт сельхозпродукции составит 213 миллионов. За пять лет эту цифру удалось увеличить почти вдвое — в 2018 году она составляла 108 миллионов долларов США. При этом, как и прежде, более половины экспорта продукции АПК приходится на Казахстан. Из 213 миллионов долларов общей суммы экспорта 112 млн приходится именно на эту страну. Всего же регион экспортирует сельхозпродукцию в 37 стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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