Зеленский порассуждал о завершении конфликта с Россией

Зеленский: никто не может сказать, когда завершится конфликт с Россией

19 декабря 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Даже командиры не могут предсказать сроки завершения конфликта с РФ, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Никто точно не может точно предсказать, когда конфликт с Россией закончится, и произойдет ли это в 2024 году. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции. «Я думаю, что никто не знает ответа на вопрос, когда закончится конфликт. Даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. По его словам, некоторые люди утверждают, что боевые действия могут продолжаться многие годы, но это скорее мысли и предположения, а не точные прогнозы. Зеленский отметил, что реальность часто отличается от того, что мы можем себе представить и что мысли не всегда совпадают с событиями, происходящими на самом деле. Эксперт Геворг Мирзаян поделился мнением, что Украина не сможет завершить конфликт до окончания выборов в США. Он отметил, что переговоры по урегулированию ситуации станут возможны после смены власти в Штатах в 2025 году. Мирзаян считает, что окончание конфликта может произойти не раньше начала 2025 года, когда появится новое окно возможностей для серьезных переговоров. Бывший сотрудник MI6 и экс-дипломат Великобритании Алистер Крук считает, что если прекратится иностранное спонсирование Украины, то украинские власти быстро потеряют возможность вести боевые действия против России, и конфликт может быть завершен зимой, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Никто точно не может точно предсказать, когда конфликт с Россией закончится, и произойдет ли это в 2024 году. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции. «Я думаю, что никто не знает ответа на вопрос, когда закончится конфликт. Даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. По его словам, некоторые люди утверждают, что боевые действия могут продолжаться многие годы, но это скорее мысли и предположения, а не точные прогнозы. Зеленский отметил, что реальность часто отличается от того, что мы можем себе представить и что мысли не всегда совпадают с событиями, происходящими на самом деле. Эксперт Геворг Мирзаян поделился мнением, что Украина не сможет завершить конфликт до окончания выборов в США. Он отметил, что переговоры по урегулированию ситуации станут возможны после смены власти в Штатах в 2025 году. Мирзаян считает, что окончание конфликта может произойти не раньше начала 2025 года, когда появится новое окно возможностей для серьезных переговоров. Бывший сотрудник MI6 и экс-дипломат Великобритании Алистер Крук считает, что если прекратится иностранное спонсирование Украины, то украинские власти быстро потеряют возможность вести боевые действия против России, и конфликт может быть завершен зимой, передает «Утро.ру».