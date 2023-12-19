В Тюмени маникюрщица избила подростка за отказ оплачивать услугу

20 декабря 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Мастер маникюра свою вину признала и рассказала, что ударила клиентку, так как не совладала с эмоциями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени мастер маникюра избила клиентку-подростка, потому что девушка отказалась платить за услугу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. «Валерия, будучи мастером маникюра, находясь на своем рабочем месте, вступила в конфликт с несовершеннолетней клиенткой из-за того, что последняя отказалась оплатить ее работу. Валерия оскорбила клиентку нецензурными словами, схватила ее одной рукой за запястье, оттолкнула от себя и ударила рукой в плечо, отчего последняя испытала физическую боль», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мастер маникюра свою вину признала и рассказала, что ударила клиентку, так как не совладала с эмоциями. Она добавила, что больше не будет так делать. Суд оштрафовал тюменку на пять тысяч рублей.

В Тюмени мастер маникюра избила клиентку-подростка, потому что девушка отказалась платить за услугу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. «Валерия, будучи мастером маникюра, находясь на своем рабочем месте, вступила в конфликт с несовершеннолетней клиенткой из-за того, что последняя отказалась оплатить ее работу. Валерия оскорбила клиентку нецензурными словами, схватила ее одной рукой за запястье, оттолкнула от себя и ударила рукой в плечо, отчего последняя испытала физическую боль», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мастер маникюра свою вину признала и рассказала, что ударила клиентку, так как не совладала с эмоциями. Она добавила, что больше не будет так делать. Суд оштрафовал тюменку на пять тысяч рублей.