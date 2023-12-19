В Тюмени маникюрщица избила подростка за отказ оплачивать услугу

В Тюмени мастер маникюра избила клиентку-подростка, потому что девушка отказалась платить за услугу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в ноябре 2022 года.
«Валерия, будучи мастером маникюра, находясь на своем рабочем месте, вступила в конфликт с несовершеннолетней клиенткой из-за того, что последняя отказалась оплатить ее работу. Валерия оскорбила клиентку нецензурными словами, схватила ее одной рукой за запястье, оттолкнула от себя и ударила рукой в плечо, отчего последняя испытала физическую боль», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Мастер маникюра свою вину признала и рассказала, что ударила клиентку, так как не совладала с эмоциями. Она добавила, что больше не будет так делать. Суд оштрафовал тюменку на пять тысяч рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.