19 декабря 2023

В Тюмени маникюрщица избила подростка за отказ оплачивать услугу

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Салон маникюра. Курган , маникюр
Мастер маникюра свою вину признала и рассказала, что ударила клиентку, так как не совладала с эмоциями Фото:

В Тюмени мастер маникюра избила клиентку-подростка, потому что девушка отказалась платить за услугу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в ноябре 2022 года.

«Валерия, будучи мастером маникюра, находясь на своем рабочем месте, вступила в конфликт с несовершеннолетней клиенткой из-за того, что последняя отказалась оплатить ее работу. Валерия оскорбила клиентку нецензурными словами, схватила ее одной рукой за запястье, оттолкнула от себя и ударила рукой в плечо, отчего последняя испытала физическую боль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мастер маникюра свою вину признала и рассказала, что ударила клиентку, так как не совладала с эмоциями. Она добавила, что больше не будет так делать. Суд оштрафовал тюменку на пять тысяч рублей.

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В Тюмени мастер маникюра избила клиентку-подростка, потому что девушка отказалась платить за услугу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. «Валерия, будучи мастером маникюра, находясь на своем рабочем месте, вступила в конфликт с несовершеннолетней клиенткой из-за того, что последняя отказалась оплатить ее работу. Валерия оскорбила клиентку нецензурными словами, схватила ее одной рукой за запястье, оттолкнула от себя и ударила рукой в плечо, отчего последняя испытала физическую боль», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мастер маникюра свою вину признала и рассказала, что ударила клиентку, так как не совладала с эмоциями. Она добавила, что больше не будет так делать. Суд оштрафовал тюменку на пять тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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