19 декабря 2023

В Тюменской области из окна многоэтажки выпал человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, окна, новостройка
Медики констатировали смерть жителя Фото:

В Тобольске (Тюменская область) из окна многоэтажного дома выпал человек и погиб. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, местный житель погиб. Инцидент произошел днем 19 декабря.

«Вызов поступил в 11:37, прибытие бригады скорой помощи в 11:43. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали агентству в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из окна пятого этажа выпала женщина. Спасти тюменку не удалось.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) из окна многоэтажного дома выпал человек и погиб. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, местный житель погиб. Инцидент произошел днем 19 декабря. «Вызов поступил в 11:37, прибытие бригады скорой помощи в 11:43. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали агентству в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из окна пятого этажа выпала женщина. Спасти тюменку не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...