В Тюменской области из окна многоэтажки выпал человек

Медики констатировали смерть жителя
В Тобольске (Тюменская область) из окна многоэтажного дома выпал человек и погиб. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, местный житель погиб. Инцидент произошел днем 19 декабря.
«Вызов поступил в 11:37, прибытие бригады скорой помощи в 11:43. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали агентству в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из окна пятого этажа выпала женщина. Спасти тюменку не удалось.
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