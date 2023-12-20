20 декабря 2023

Экс-главе ЦБ Латвии Римшевичу дали шесть лет за рыбалку в России

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Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы Фото:

Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы за рыбалку на Камчатке, которую ему оплатил крупнейший акционер банка Игорь Буймистер. Об этом сообщает издание The Financial Times.

«Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию. Это один из самых громких финансовых скандалов в стране за последнее время. Римшевич считает себя невиновным и планирует подать апелляцию», — сообщает издание.

Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka. Как утверждало следствие, акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тысяч евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала. Сам Буймистер дал показания против Римшевича и был освобожден от уголовной ответственности.

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Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы за рыбалку на Камчатке, которую ему оплатил крупнейший акционер банка Игорь Буймистер. Об этом сообщает издание The Financial Times. «Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию. Это один из самых громких финансовых скандалов в стране за последнее время. Римшевич считает себя невиновным и планирует подать апелляцию», — сообщает издание. Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka. Как утверждало следствие, акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тысяч евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала. Сам Буймистер дал показания против Римшевича и был освобожден от уголовной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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