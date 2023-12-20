Экс-главе ЦБ Латвии Римшевичу дали шесть лет за рыбалку в России

21 декабря 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы за рыбалку на Камчатке, которую ему оплатил крупнейший акционер банка Игорь Буймистер. Об этом сообщает издание The Financial Times. «Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию. Это один из самых громких финансовых скандалов в стране за последнее время. Римшевич считает себя невиновным и планирует подать апелляцию», — сообщает издание. Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka. Как утверждало следствие, акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тысяч евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала. Сам Буймистер дал показания против Римшевича и был освобожден от уголовной ответственности.

Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы за рыбалку на Камчатке, которую ему оплатил крупнейший акционер банка Игорь Буймистер. Об этом сообщает издание The Financial Times. «Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию. Это один из самых громких финансовых скандалов в стране за последнее время. Римшевич считает себя невиновным и планирует подать апелляцию», — сообщает издание. Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka. Как утверждало следствие, акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тысяч евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала. Сам Буймистер дал показания против Римшевича и был освобожден от уголовной ответственности.