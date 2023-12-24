24 декабря 2023

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, уборка снега, дворники, зима, погода, снегопад
Мокрый снег будут сопровождать порывы ветра скоростью до 21 метра в секунду Фото:

Тюменцам стоит подготовиться к сильному ветру и снегопаду. Предупреждение об ухудшении погодных условий разместили в telegram-канале «Оповещение72».

«Внимание: 26 и 27 декабря на юге Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий. Возможны сильные осадки, снег и мокрый снег, метель и снежные заносы на дорогах. Ветер юго-западный со скоростью 16-21 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что в новогодние праздники в Тюмень вернутся морозы. Температура воздуха в эти дни может опуститься до -33 градусов.

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Тюменцам стоит подготовиться к сильному ветру и снегопаду. Предупреждение об ухудшении погодных условий разместили в telegram-канале «Оповещение72». «Внимание: 26 и 27 декабря на юге Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий. Возможны сильные осадки, снег и мокрый снег, метель и снежные заносы на дорогах. Ветер юго-западный со скоростью 16-21 м/с», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в новогодние праздники в Тюмень вернутся морозы. Температура воздуха в эти дни может опуститься до -33 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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