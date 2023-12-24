В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Мокрый снег будут сопровождать порывы ветра скоростью до 21 метра в секунду
Тюменцам стоит подготовиться к сильному ветру и снегопаду. Предупреждение об ухудшении погодных условий разместили в telegram-канале «Оповещение72».
«Внимание: 26 и 27 декабря на юге Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий. Возможны сильные осадки, снег и мокрый снег, метель и снежные заносы на дорогах. Ветер юго-западный со скоростью 16-21 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что в новогодние праздники в Тюмень вернутся морозы. Температура воздуха в эти дни может опуститься до -33 градусов.
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