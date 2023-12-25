Уральский титановый гигант выплатит сотрудникам 13 зарплату

25 декабря 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Сотрудникам «ВСМПО-Ависма» в этом году трижды повышали зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам корпорации «ВСМП-Ависма», которая является главным поставщиком титана в стране, выплатят 13 зарплату. На поощрение сотрудников выделили более 600 млн рублей, рассказали URA.RU в компании. «В ближайшие дни сотрудники корпорации, работающие на промышленных площадках в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край), получат дополнительную зарплату. Это финансовая оценка вклада и усилий работников в развитие компании. На эти цели в компании выделено более 600 млн рублей», — заявил директор по управлению персоналом «ВСМПО-Ависма» Максим Сбытов. В этом году сотрудникам корпорации трижды повышали зарплату, в итоге на площадке в Верхней Салде минимальный оклад составил 70 тысяч рублей, а на площадке в Березняках — 67 тысяч. «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В корпорации работает порядка 20 000 человек. Основным акционером компании является заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков (65,27%), 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации Ростех.

Сотрудникам корпорации «ВСМП-Ависма», которая является главным поставщиком титана в стране, выплатят 13 зарплату. На поощрение сотрудников выделили более 600 млн рублей, рассказали URA.RU в компании. «В ближайшие дни сотрудники корпорации, работающие на промышленных площадках в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край), получат дополнительную зарплату. Это финансовая оценка вклада и усилий работников в развитие компании. На эти цели в компании выделено более 600 млн рублей», — заявил директор по управлению персоналом «ВСМПО-Ависма» Максим Сбытов. В этом году сотрудникам корпорации трижды повышали зарплату, в итоге на площадке в Верхней Салде минимальный оклад составил 70 тысяч рублей, а на площадке в Березняках — 67 тысяч. «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В корпорации работает порядка 20 000 человек. Основным акционером компании является заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков (65,27%), 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации Ростех.