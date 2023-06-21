На «ВСМПО-АВИСМА» в честь юбилея повысят зарплату сотрудникам

21 июня 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Повышение оклада станет третьим за 2023 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На «ВСМПО-АВИСМА» в юбилейный год третий раз повышают зарплату, в этот раз на 9%. Об этом URA.RU рассказали в компании в ответ на запрос о вышедшей утром в социальных сетях профсоюза «ВСМПО» информации об очередной индексации зарплаты. Источник в областных профсоюзах ссылался на результаты совещания у замгубернатора Василия Козлова. «Мы приняли это решение еще в начале 2023 года и хотели объявить новость к юбилею предприятий — в июле „ВСМПО“ исполнится 90 лет. Таким образом решили поздравить весь коллектив. Для нас это символичная дата и красивая цифра — в честь девятого десятка предприятия все сотрудники компании и дочерних структур получат +9% к зарплате. Увы, информация от профсоюза помешала сделать сюрприз, но конечно, это не изменит наши планы», — заявили в пресс-службе компании. Приказ об увеличении зарплаты на предприятии уже подписан. О прибавке сотрудникам планируют сообщить на праздновании юбилея в Верхней Салде. Повышение оклада станет третьим за 2023 год. В начале года зарплату подняли производственному персоналу от 6 до 40%. В апреле еще плюс 6% получили почти 20 тысяч сотрудников — это работники предприятий и дочерних обществ.

На «ВСМПО-АВИСМА» в юбилейный год третий раз повышают зарплату, в этот раз на 9%. Об этом URA.RU рассказали в компании в ответ на запрос о вышедшей утром в социальных сетях профсоюза «ВСМПО» информации об очередной индексации зарплаты. Источник в областных профсоюзах ссылался на результаты совещания у замгубернатора Василия Козлова. «Мы приняли это решение еще в начале 2023 года и хотели объявить новость к юбилею предприятий — в июле „ВСМПО“ исполнится 90 лет. Таким образом решили поздравить весь коллектив. Для нас это символичная дата и красивая цифра — в честь девятого десятка предприятия все сотрудники компании и дочерних структур получат +9% к зарплате. Увы, информация от профсоюза помешала сделать сюрприз, но конечно, это не изменит наши планы», — заявили в пресс-службе компании. Приказ об увеличении зарплаты на предприятии уже подписан. О прибавке сотрудникам планируют сообщить на праздновании юбилея в Верхней Салде. Повышение оклада станет третьим за 2023 год. В начале года зарплату подняли производственному персоналу от 6 до 40%. В апреле еще плюс 6% получили почти 20 тысяч сотрудников — это работники предприятий и дочерних обществ.