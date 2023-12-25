Топ самых оригинальных снежных фигур в ХМАО. Фото

26 декабря 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Нижневартовские снежные фигуры героев из «Лунтика» стали трендом в Тик-Токе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (фото из архива) Нижневартовск, который в прошлом году прославился ледяной «Снегурочкой-Халком», на этот раз украсили снежные фигуры, полюбившихся героев из мультфильмов. О том, какие новогодние украшения из снега оказались в тренде Тик-Тока и как проявили креатив жители других городов региона, в подборке URA.RU.



Снежные герои мультфильма «Лунтик», которых вартовчане слепили в 15 микрорайоне, увидели миллионы зрителей благодаря ролику в Тик-Токе. Публикация с фотоподборкой фигур набрала более 200 тысяч лайков и несколько десятков тысяч сохранений.



А в поселении Березовского района Игрим рядом с главной елкой появился снеговик, которого прозвали «Лыжником МЧС». Фигуру слепил местный житель Василий Титов вместе с депутатом Вадимом Прокопьевым.



Жителей Ханты-Мансийска хоть и впечатлили ледяные ангелы на центральной площади, однако горожане все же позавидовали зимнему арт-объекту в Курганской области. Югорчане захотели такую же полицейскую патрульную машину из снега, как в селе Шатрово.



Из-за внезапной оттепели не всем снежным фигурам удалось сохранить привлекательный внешний вид. Так, на полюбившемся вартовчанам гигантском Чебурашке потекла краска и растаял ящик с мандаринами.



Нижневартовск, который в прошлом году прославился ледяной «Снегурочкой-Халком», на этот раз украсили снежные фигуры, полюбившихся героев из мультфильмов. О том, какие новогодние украшения из снега оказались в тренде Тик-Тока и как проявили креатив жители других городов региона, в подборке URA.RU. Снежные герои мультфильма «Лунтик», которых вартовчане слепили в 15 микрорайоне, увидели миллионы зрителей благодаря ролику в Тик-Токе. Публикация с фотоподборкой фигур набрала более 200 тысяч лайков и несколько десятков тысяч сохранений. А в поселении Березовского района Игрим рядом с главной елкой появился снеговик, которого прозвали «Лыжником МЧС». Фигуру слепил местный житель Василий Титов вместе с депутатом Вадимом Прокопьевым. Жителей Ханты-Мансийска хоть и впечатлили ледяные ангелы на центральной площади, однако горожане все же позавидовали зимнему арт-объекту в Курганской области. Югорчане захотели такую же полицейскую патрульную машину из снега, как в селе Шатрово. Из-за внезапной оттепели не всем снежным фигурам удалось сохранить привлекательный внешний вид. Так, на полюбившемся вартовчанам гигантском Чебурашке потекла краска и растаял ящик с мандаринами.