25 декабря 2023

Топ самых оригинальных снежных фигур в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежные фигуры. Курган, горсад, снежные фигуры, скульптура из снега
Нижневартовские снежные фигуры героев из «Лунтика» стали трендом в Тик-Токе Фото:

Нижневартовск, который в прошлом году прославился ледяной «Снегурочкой-Халком», на этот раз украсили снежные фигуры, полюбившихся героев из мультфильмов. О том, какие новогодние украшения из снега оказались в тренде Тик-Тока и как проявили креатив жители других городов региона, в подборке URA.RU.

Снежные герои мультфильма «Лунтик», которых вартовчане слепили в 15 микрорайоне, увидели миллионы зрителей благодаря ролику в Тик-Токе. Публикация с фотоподборкой фигур набрала более 200 тысяч лайков и несколько десятков тысяч сохранений.

А в поселении Березовского района Игрим рядом с главной елкой появился снеговик, которого прозвали «Лыжником МЧС». Фигуру слепил местный житель Василий Титов вместе с депутатом Вадимом Прокопьевым.

Жителей Ханты-Мансийска хоть и впечатлили ледяные ангелы на центральной площади, однако горожане все же позавидовали зимнему арт-объекту в Курганской области. Югорчане захотели такую же полицейскую патрульную машину из снега, как в селе Шатрово.

Из-за внезапной оттепели не всем снежным фигурам удалось сохранить привлекательный внешний вид. Так, на полюбившемся вартовчанам гигантском Чебурашке потекла краска и растаял ящик с мандаринами.


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Нижневартовск, который в прошлом году прославился ледяной «Снегурочкой-Халком», на этот раз украсили снежные фигуры, полюбившихся героев из мультфильмов. О том, какие новогодние украшения из снега оказались в тренде Тик-Тока и как проявили креатив жители других городов региона, в подборке URA.RU. Снежные герои мультфильма «Лунтик», которых вартовчане слепили в 15 микрорайоне, увидели миллионы зрителей благодаря ролику в Тик-Токе. Публикация с фотоподборкой фигур набрала более 200 тысяч лайков и несколько десятков тысяч сохранений. А в поселении Березовского района Игрим рядом с главной елкой появился снеговик, которого прозвали «Лыжником МЧС». Фигуру слепил местный житель Василий Титов вместе с депутатом Вадимом Прокопьевым. Жителей Ханты-Мансийска хоть и впечатлили ледяные ангелы на центральной площади, однако горожане все же позавидовали зимнему арт-объекту в Курганской области. Югорчане захотели такую же полицейскую патрульную машину из снега, как в селе Шатрово. Из-за внезапной оттепели не всем снежным фигурам удалось сохранить привлекательный внешний вид. Так, на полюбившемся вартовчанам гигантском Чебурашке потекла краска и растаял ящик с мандаринами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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