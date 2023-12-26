26 декабря 2023

Тюменец защищал украденную водку, угрожая продавцу отверткой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, касса, оплата, супермаркет, покупка
Мужчина обворовал один из сетевых магазинов Фото:

Житель Тюмени украл продукты в одном из магазинов, а когда это заметили продавцы, вернул лишь часть похищенного, при этом отказался отдавать водку и макароны, угрожая сотрудникам отверткой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В одном из сетевых магазинов в Тюмени работники торгового зала попытались остановить мужчину, который намеревался уйти, не заплатив за товар. Когда гражданина попросили расплатиться, он вернул три банки консервов, но отказался оставить бутылку водки и пачку макарон, угрожая продавцу отверткой», — рассказали в ведомстве.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый безработный тюменец 1979 года рождения. Он рассказал, что украденное спиртное и продукты он уже употребил. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за разбой.

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Житель Тюмени украл продукты в одном из магазинов, а когда это заметили продавцы, вернул лишь часть похищенного, при этом отказался отдавать водку и макароны, угрожая сотрудникам отверткой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В одном из сетевых магазинов в Тюмени работники торгового зала попытались остановить мужчину, который намеревался уйти, не заплатив за товар. Когда гражданина попросили расплатиться, он вернул три банки консервов, но отказался оставить бутылку водки и пачку макарон, угрожая продавцу отверткой», — рассказали в ведомстве. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый безработный тюменец 1979 года рождения. Он рассказал, что украденное спиртное и продукты он уже употребил. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за разбой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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