Тюменец защищал украденную водку, угрожая продавцу отверткой. Видео

27 декабря 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Мужчина обворовал один из сетевых магазинов Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Тюмени украл продукты в одном из магазинов, а когда это заметили продавцы, вернул лишь часть похищенного, при этом отказался отдавать водку и макароны, угрожая сотрудникам отверткой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В одном из сетевых магазинов в Тюмени работники торгового зала попытались остановить мужчину, который намеревался уйти, не заплатив за товар. Когда гражданина попросили расплатиться, он вернул три банки консервов, но отказался оставить бутылку водки и пачку макарон, угрожая продавцу отверткой», — рассказали в ведомстве. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый безработный тюменец 1979 года рождения. Он рассказал, что украденное спиртное и продукты он уже употребил. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за разбой.

Житель Тюмени украл продукты в одном из магазинов, а когда это заметили продавцы, вернул лишь часть похищенного, при этом отказался отдавать водку и макароны, угрожая сотрудникам отверткой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В одном из сетевых магазинов в Тюмени работники торгового зала попытались остановить мужчину, который намеревался уйти, не заплатив за товар. Когда гражданина попросили расплатиться, он вернул три банки консервов, но отказался оставить бутылку водки и пачку макарон, угрожая продавцу отверткой», — рассказали в ведомстве. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый безработный тюменец 1979 года рождения. Он рассказал, что украденное спиртное и продукты он уже употребил. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за разбой.