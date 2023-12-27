Александр Моор рассказал о своем главном новогоднем желании. Видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал мира и добра в новом году
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор пожелал всем мира и добра Фото:

Новогодним желанием губернатора Тюменской области Александра Мора стали мир и добро для всех. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Всем мира и добра!» — так Александр Моор ответил на вопрос журналиста URA.RU. Корреспондент поинтересовался о том, каково новогоднее желание губернатора.

Как писало агентство, 27 декабря глава правительства Тюменской области работает в Кремле. Ранее он поучаствовал в «Елке желаний» и теперь исполнит мечты трех детей.

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Новогодним желанием губернатора Тюменской области Александра Мора стали мир и добро для всех. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Всем мира и добра!» — так Александр Моор ответил на вопрос журналиста URA.RU. Корреспондент поинтересовался о том, каково новогоднее желание губернатора. Как писало агентство, 27 декабря глава правительства Тюменской области работает в Кремле. Ранее он поучаствовал в «Елке желаний» и теперь исполнит мечты трех детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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