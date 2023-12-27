Александр Моор рассказал о своем главном новогоднем желании. Видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал мира и добра в новом году

27 декабря 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Александр Моор пожелал всем мира и добра Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новогодним желанием губернатора Тюменской области Александра Мора стали мир и добро для всех. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Всем мира и добра!» — так Александр Моор ответил на вопрос журналиста URA.RU. Корреспондент поинтересовался о том, каково новогоднее желание губернатора. Как писало агентство, 27 декабря глава правительства Тюменской области работает в Кремле. Ранее он поучаствовал в «Елке желаний» и теперь исполнит мечты трех детей.

Новогодним желанием губернатора Тюменской области Александра Мора стали мир и добро для всех. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Всем мира и добра!» — так Александр Моор ответил на вопрос журналиста URA.RU. Корреспондент поинтересовался о том, каково новогоднее желание губернатора. Как писало агентство, 27 декабря глава правительства Тюменской области работает в Кремле. Ранее он поучаствовал в «Елке желаний» и теперь исполнит мечты трех детей.