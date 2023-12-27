Александр Моор пожелал всем мира и добра
Новогодним желанием губернатора Тюменской области Александра Мора стали мир и добро для всех. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Всем мира и добра!» — так Александр Моор ответил на вопрос журналиста URA.RU. Корреспондент поинтересовался о том, каково новогоднее желание губернатора.
Как писало агентство, 27 декабря глава правительства Тюменской области работает в Кремле. Ранее он поучаствовал в «Елке желаний» и теперь исполнит мечты трех детей.
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