27 декабря 2023

В ЯНАО в массажном салоне не выплачивали зарплату

В Новом Уренгое за долг по зарплате возбуждено уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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За два месяца у организации накопился долг перед работником в размере 500 тысяч рублей Фото:

Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) возбудила уголовное дело за невыплату заработка. За два месяца у руководства массажного салона накопился долг перед сотрудником в размере более 500 тысяч рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства округа.

«Прокуратурой г. Новый Уренгой проведена проверка соблюдения ООО „Бизнес-Класс Консалт“ требований трудового законодательства. Установлено, что организация более двух месяцев не выплачивала работнику заработную плату, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Работодатель расходовал денежные средства на приобретение товаров и оплату арендных платежей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации).

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО строительная организация не выплачивала зарплату рабочим. Компания ООО «Комплекс-2» оставалась должна им 907 тысяч рублей.

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Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) возбудила уголовное дело за невыплату заработка. За два месяца у руководства массажного салона накопился долг перед сотрудником в размере более 500 тысяч рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства округа. «Прокуратурой г. Новый Уренгой проведена проверка соблюдения ООО „Бизнес-Класс Консалт“ требований трудового законодательства. Установлено, что организация более двух месяцев не выплачивала работнику заработную плату, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Работодатель расходовал денежные средства на приобретение товаров и оплату арендных платежей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации). Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО строительная организация не выплачивала зарплату рабочим. Компания ООО «Комплекс-2» оставалась должна им 907 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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