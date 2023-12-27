В ЯНАО в массажном салоне не выплачивали зарплату

В Новом Уренгое за долг по зарплате возбуждено уголовное дело

28 декабря 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

За два месяца у организации накопился долг перед работником в размере 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) возбудила уголовное дело за невыплату заработка. За два месяца у руководства массажного салона накопился долг перед сотрудником в размере более 500 тысяч рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства округа. «Прокуратурой г. Новый Уренгой проведена проверка соблюдения ООО „Бизнес-Класс Консалт“ требований трудового законодательства. Установлено, что организация более двух месяцев не выплачивала работнику заработную плату, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Работодатель расходовал денежные средства на приобретение товаров и оплату арендных платежей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации). Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО строительная организация не выплачивала зарплату рабочим. Компания ООО «Комплекс-2» оставалась должна им 907 тысяч рублей.

Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) возбудила уголовное дело за невыплату заработка. За два месяца у руководства массажного салона накопился долг перед сотрудником в размере более 500 тысяч рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства округа. «Прокуратурой г. Новый Уренгой проведена проверка соблюдения ООО „Бизнес-Класс Консалт“ требований трудового законодательства. Установлено, что организация более двух месяцев не выплачивала работнику заработную плату, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Работодатель расходовал денежные средства на приобретение товаров и оплату арендных платежей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации). Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО строительная организация не выплачивала зарплату рабочим. Компания ООО «Комплекс-2» оставалась должна им 907 тысяч рублей.