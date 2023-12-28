Моор рассказал, за что в правительстве России похвалили Тюменскую область

В Тюменской области за год ввели в эксплуатацию 2,37 млн квадратных метров жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, моор александр
По словам Александра Моора, регион показал рекордные цифры в национальном проекте «Жилье и городская среда» Фото:

В Тюменской области за год ввели в эксплуатацию 2,37 млн квадратных метров жилья. Именно за это регион похвалил зампред правительства России Марат Хуснуллин, сообщил губернатор Александр Моор в своем официальном telegram-канале.

«Заканчиваем 2023-й рекордом по строительству жилья. Уже сейчас ввели в эксплуатацию 2 млн 372 тыс. квадратных метров. Как отметил сегодня заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, у нас самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения в стране», — отметил Моор в сообщении.

Он отметил, что такие показатели стали возможны благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». «Проект позволяет активно вовлекать в оборот незастроенные территории, развивать инфраструктуру, стимулирует спрос на готовое жилье», — добавил Моор.

Ранее URA.RU рассказало, что Хуснуллин похвалил Тюменскую область за высокие темпы строительства. Об этом он заявил на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию РФ.

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В Тюменской области за год ввели в эксплуатацию 2,37 млн квадратных метров жилья. Именно за это регион похвалил зампред правительства России Марат Хуснуллин, сообщил губернатор Александр Моор в своем официальном telegram-канале. «Заканчиваем 2023-й рекордом по строительству жилья. Уже сейчас ввели в эксплуатацию 2 млн 372 тыс. квадратных метров. Как отметил сегодня заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, у нас самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения в стране», — отметил Моор в сообщении. Он отметил, что такие показатели стали возможны благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». «Проект позволяет активно вовлекать в оборот незастроенные территории, развивать инфраструктуру, стимулирует спрос на готовое жилье», — добавил Моор. Ранее URA.RU рассказало, что Хуснуллин похвалил Тюменскую область за высокие темпы строительства. Об этом он заявил на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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