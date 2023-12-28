Делом выпрыгнувшей с сыном из окна екатеринбурженки заинтересовался Бастрыкин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам происшествия с участием несоврешеннолетнего Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования обстоятельств происшествия с участием малолетнего в Екатеринбурге. Женщина вместе с 9-летним сыном выпрыгнула с третьего этажа. О требовании доклада сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в telegram-канале Следственного комитета России.

Ночью 27 декабря женщина в состоянии алкогольного психоза выпрыгнула с третьего этажа вместе с сыном. Босых мальчика и мать обнаружил местный житель возле подъезда дома на Опалихинской. Он пустил их внутрь и вызвал полицию. После публикаций в СМИ прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования обстоятельств происшествия с участием малолетнего в Екатеринбурге. Женщина вместе с 9-летним сыном выпрыгнула с третьего этажа. О требовании доклада сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в telegram-канале Следственного комитета России. Ночью 27 декабря женщина в состоянии алкогольного психоза выпрыгнула с третьего этажа вместе с сыном. Босых мальчика и мать обнаружил местный житель возле подъезда дома на Опалихинской. Он пустил их внутрь и вызвал полицию. После публикаций в СМИ прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...