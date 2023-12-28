Делом выпрыгнувшей с сыном из окна екатеринбурженки заинтересовался Бастрыкин

28 декабря 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам происшествия с участием несоврешеннолетнего Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования обстоятельств происшествия с участием малолетнего в Екатеринбурге. Женщина вместе с 9-летним сыном выпрыгнула с третьего этажа. О требовании доклада сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в telegram-канале Следственного комитета России. Ночью 27 декабря женщина в состоянии алкогольного психоза выпрыгнула с третьего этажа вместе с сыном. Босых мальчика и мать обнаружил местный житель возле подъезда дома на Опалихинской. Он пустил их внутрь и вызвал полицию. После публикаций в СМИ прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования обстоятельств происшествия с участием малолетнего в Екатеринбурге. Женщина вместе с 9-летним сыном выпрыгнула с третьего этажа. О требовании доклада сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в telegram-канале Следственного комитета России. Ночью 27 декабря женщина в состоянии алкогольного психоза выпрыгнула с третьего этажа вместе с сыном. Босых мальчика и мать обнаружил местный житель возле подъезда дома на Опалихинской. Он пустил их внутрь и вызвал полицию. После публикаций в СМИ прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку.