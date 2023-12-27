В Екатеринбурге нашли обмороженную женщину с ребенком без верхней одежды

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Женщину с ребенком госпитализировали Фото:

В Екатеринбурге 27 декабря на улице Опалихинской горожане заметили обмороженную женщину с ребенком без верхней одежды, которые пытались попасть в подъезд. Из-за холода женщине пришлось передвигаться на коленях, рассказал очевидец.

«В 05:00 утра 27 декабря жители дома на Опалихинской,31 увидели у подъезда замерзшую женщину с ребенком. Они были без верхней одежды, а женщина уже едва передвигалась на коленях — настолько ей было плохо», — пишет E1.RU со ссылкой на очевидца. Проходящий мимо мужчина пустил замерших в подъезд, вызвав медиков и полицию.

Пострадавший ребенок доставлен в детскую больницу №9. Женщину донесли до машины скорой помощи на носилках и госпитализировали.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге 27 декабря на улице Опалихинской горожане заметили обмороженную женщину с ребенком без верхней одежды, которые пытались попасть в подъезд. Из-за холода женщине пришлось передвигаться на коленях, рассказал очевидец. «В 05:00 утра 27 декабря жители дома на Опалихинской,31 увидели у подъезда замерзшую женщину с ребенком. Они были без верхней одежды, а женщина уже едва передвигалась на коленях — настолько ей было плохо», — пишет E1.RU со ссылкой на очевидца. Проходящий мимо мужчина пустил замерших в подъезд, вызвав медиков и полицию. Пострадавший ребенок доставлен в детскую больницу №9. Женщину донесли до машины скорой помощи на носилках и госпитализировали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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