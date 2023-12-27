В Екатеринбурге нашли обмороженную женщину с ребенком без верхней одежды

В Екатеринбурге 27 декабря на улице Опалихинской горожане заметили обмороженную женщину с ребенком без верхней одежды, которые пытались попасть в подъезд. Из-за холода женщине пришлось передвигаться на коленях, рассказал очевидец.
«В 05:00 утра 27 декабря жители дома на Опалихинской,31 увидели у подъезда замерзшую женщину с ребенком. Они были без верхней одежды, а женщина уже едва передвигалась на коленях — настолько ей было плохо», — пишет E1.RU со ссылкой на очевидца. Проходящий мимо мужчина пустил замерших в подъезд, вызвав медиков и полицию.
Пострадавший ребенок доставлен в детскую больницу №9. Женщину донесли до машины скорой помощи на носилках и госпитализировали.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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