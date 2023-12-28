Прокуратура взялась за дело екатеринбурженки, которая выпрыгнула из окна с сыном

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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, прокуратура свердловской области
Прокуратура организовала проверку Фото:

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку после новости про женщину, которая выпрыгнула из окна квартиры вместе с 9-летним сыном и чуть не замерзла на улице. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в официальном telegram-канале.

«Будет проверена деятельность органов системы профилактики по работе с указанной семьей. Выяснено, поступали ли ранее сигналы от соседей, иных лиц о противоправных действиях родителей в отношении ребенка», — говорится в сообщении.

43-летнюю женщину и 9-летнего мальчика возле подъезда на Опалихинской обнаружил местный житель 27 декабря ранним утром. Он пустил их внутрь, чтобы они не замерзли, а сам вызвал полицию и скорую. Выяснилось, что женщина выпрыгнула с третьего этажа, так как у нее был алкогольный психоз. Ребенок был осмотрен врачами и передан врачу, а мать госпитализировали с различными травмами и переломами.

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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку после новости про женщину, которая выпрыгнула из окна квартиры вместе с 9-летним сыном и чуть не замерзла на улице. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в официальном telegram-канале. «Будет проверена деятельность органов системы профилактики по работе с указанной семьей. Выяснено, поступали ли ранее сигналы от соседей, иных лиц о противоправных действиях родителей в отношении ребенка», — говорится в сообщении. 43-летнюю женщину и 9-летнего мальчика возле подъезда на Опалихинской обнаружил местный житель 27 декабря ранним утром. Он пустил их внутрь, чтобы они не замерзли, а сам вызвал полицию и скорую. Выяснилось, что женщина выпрыгнула с третьего этажа, так как у нее был алкогольный психоз. Ребенок был осмотрен врачами и передан врачу, а мать госпитализировали с различными травмами и переломами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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