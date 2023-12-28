Прокуратура взялась за дело екатеринбурженки, которая выпрыгнула из окна с сыном

28 декабря 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Прокуратура организовала проверку Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку после новости про женщину, которая выпрыгнула из окна квартиры вместе с 9-летним сыном и чуть не замерзла на улице. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в официальном telegram-канале. «Будет проверена деятельность органов системы профилактики по работе с указанной семьей. Выяснено, поступали ли ранее сигналы от соседей, иных лиц о противоправных действиях родителей в отношении ребенка», — говорится в сообщении. 43-летнюю женщину и 9-летнего мальчика возле подъезда на Опалихинской обнаружил местный житель 27 декабря ранним утром. Он пустил их внутрь, чтобы они не замерзли, а сам вызвал полицию и скорую. Выяснилось, что женщина выпрыгнула с третьего этажа, так как у нее был алкогольный психоз. Ребенок был осмотрен врачами и передан врачу, а мать госпитализировали с различными травмами и переломами.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку после новости про женщину, которая выпрыгнула из окна квартиры вместе с 9-летним сыном и чуть не замерзла на улице. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в официальном telegram-канале. «Будет проверена деятельность органов системы профилактики по работе с указанной семьей. Выяснено, поступали ли ранее сигналы от соседей, иных лиц о противоправных действиях родителей в отношении ребенка», — говорится в сообщении. 43-летнюю женщину и 9-летнего мальчика возле подъезда на Опалихинской обнаружил местный житель 27 декабря ранним утром. Он пустил их внутрь, чтобы они не замерзли, а сам вызвал полицию и скорую. Выяснилось, что женщина выпрыгнула с третьего этажа, так как у нее был алкогольный психоз. Ребенок был осмотрен врачами и передан врачу, а мать госпитализировали с различными травмами и переломами.