Екатеринбурженка, найденная замерзшей с сыном у подъезда, выпрыгнула из окна

28 декабря 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Женщина спрыгнула вместе с ребенком с 3 этажа, так как была пьяна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Екатеринбурга, которую нашли без верхней одежды с сыном возле одного из домов на улице Опалихинской, оказалась там после того, как выпрыгнула с третьего этажа. У женщины был алкогольный психоз, ей померещилось что-то страшное под кроватью, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. «По предварительным данным, женщина злоупотребляет алкоголем, ей померещилось, что под кроватью находится что-то страшное и опасное, и в результате они выпрыгнули в окно в том, в чем находились. Ребенок учится в третьем классе, к счастью, он обморожений и каких-либо травм не получил. Его передали отцу», — рассказал Горелых. Мать же, по его словам, получила переломы, с травмами и алкогольным психозом ее госпитализировали. Более подробные обстоятельства выясняют полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних. «Им предстоит детально разобраться в ситуации и принять комплекс необходимых мер реагирования, чтобы в дальнейшем жизнь ребенка не подвергалась опасности», — отметил полковник Горелых. Женщину и ребенка возле подъезда на Опалихинской обнаружил местный житель в 5:42. Он пустил их внутрь, чтобы они не замерзли, а сам вызвал полицию и скорую. Пострадавшие — 43-летняя Мария и ее 9-летний сын.

Жительница Екатеринбурга, которую нашли без верхней одежды с сыном возле одного из домов на улице Опалихинской, оказалась там после того, как выпрыгнула с третьего этажа. У женщины был алкогольный психоз, ей померещилось что-то страшное под кроватью, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. «По предварительным данным, женщина злоупотребляет алкоголем, ей померещилось, что под кроватью находится что-то страшное и опасное, и в результате они выпрыгнули в окно в том, в чем находились. Ребенок учится в третьем классе, к счастью, он обморожений и каких-либо травм не получил. Его передали отцу», — рассказал Горелых. Мать же, по его словам, получила переломы, с травмами и алкогольным психозом ее госпитализировали. Более подробные обстоятельства выясняют полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних. «Им предстоит детально разобраться в ситуации и принять комплекс необходимых мер реагирования, чтобы в дальнейшем жизнь ребенка не подвергалась опасности», — отметил полковник Горелых. Женщину и ребенка возле подъезда на Опалихинской обнаружил местный житель в 5:42. Он пустил их внутрь, чтобы они не замерзли, а сам вызвал полицию и скорую. Пострадавшие — 43-летняя Мария и ее 9-летний сын.