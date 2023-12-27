27 декабря 2023

Екатеринбурженка, найденная замерзшей с сыном у подъезда, выпрыгнула из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон оперы Дюймовочка. Екатеринбург, окно, штора
Женщина спрыгнула вместе с ребенком с 3 этажа, так как была пьяна Фото:

Жительница Екатеринбурга, которую нашли без верхней одежды с сыном возле одного из домов на улице Опалихинской, оказалась там после того, как выпрыгнула с третьего этажа. У женщины был алкогольный психоз, ей померещилось что-то страшное под кроватью, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

«По предварительным данным, женщина злоупотребляет алкоголем, ей померещилось, что под кроватью находится что-то страшное и опасное, и в результате они выпрыгнули в окно в том, в чем находились. Ребенок учится в третьем классе, к счастью, он обморожений и каких-либо травм не получил. Его передали отцу», — рассказал Горелых.

Мать же, по его словам, получила переломы, с травмами и алкогольным психозом ее госпитализировали. Более подробные обстоятельства выясняют полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних. «Им предстоит детально разобраться в ситуации и принять комплекс необходимых мер реагирования, чтобы в дальнейшем жизнь ребенка не подвергалась опасности», — отметил полковник Горелых.

Женщину и ребенка возле подъезда на Опалихинской обнаружил местный житель в 5:42. Он пустил их внутрь, чтобы они не замерзли, а сам вызвал полицию и скорую. Пострадавшие — 43-летняя Мария и ее 9-летний сын.

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Жительница Екатеринбурга, которую нашли без верхней одежды с сыном возле одного из домов на улице Опалихинской, оказалась там после того, как выпрыгнула с третьего этажа. У женщины был алкогольный психоз, ей померещилось что-то страшное под кроватью, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. «По предварительным данным, женщина злоупотребляет алкоголем, ей померещилось, что под кроватью находится что-то страшное и опасное, и в результате они выпрыгнули в окно в том, в чем находились. Ребенок учится в третьем классе, к счастью, он обморожений и каких-либо травм не получил. Его передали отцу», — рассказал Горелых. Мать же, по его словам, получила переломы, с травмами и алкогольным психозом ее госпитализировали. Более подробные обстоятельства выясняют полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних. «Им предстоит детально разобраться в ситуации и принять комплекс необходимых мер реагирования, чтобы в дальнейшем жизнь ребенка не подвергалась опасности», — отметил полковник Горелых. Женщину и ребенка возле подъезда на Опалихинской обнаружил местный житель в 5:42. Он пустил их внутрь, чтобы они не замерзли, а сам вызвал полицию и скорую. Пострадавшие — 43-летняя Мария и ее 9-летний сын.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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