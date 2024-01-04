Политика Власть Глава ЯНАО сходил в кино на отечественную премьеру вместе с семьями бойцов СВО 05 января 2024 в 20:50 Размер текста - 17 + Дмитрий Артюхов посмотрел премьеру «Бременских музыкантов» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов премьеру отечественной киноленты «Бременские музыканты» посмотрел в компании семей бойцов СВО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Вместе с семьями наших бойцов спецоперации посмотрели новый отечественный фильм „Бременские музыканты“. История, каждому знакомая с детства, получила новое прочтение. Неизменно одно — добро всегда побеждает», — указано в посте. Кроме этого, Артюхов пожелал всем хороших выходных и приятного просмотра новой киноленты. «Обязательно делитесь впечатлениями, если уже смотрели фильм», — добавил глава Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Артюхов недолго отмечал Новый год. 2 января он уже работал в Приуральском районе, где посетил поселок Горнокнязевск. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов премьеру отечественной киноленты «Бременские музыканты» посмотрел в компании семей бойцов СВО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Вместе с семьями наших бойцов спецоперации посмотрели новый отечественный фильм „Бременские музыканты“. История, каждому знакомая с детства, получила новое прочтение. Неизменно одно — добро всегда побеждает», — указано в посте. Кроме этого, Артюхов пожелал всем хороших выходных и приятного просмотра новой киноленты. «Обязательно делитесь впечатлениями, если уже смотрели фильм», — добавил глава Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Артюхов недолго отмечал Новый год. 2 января он уже работал в Приуральском районе, где посетил поселок Горнокнязевск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям