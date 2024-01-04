Глава ЯНАО сходил в кино на отечественную премьеру вместе с семьями бойцов СВО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов премьеру отечественной киноленты «Бременские музыканты» посмотрел в компании семей бойцов СВО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Вместе с семьями наших бойцов спецоперации посмотрели новый отечественный фильм „Бременские музыканты“. История, каждому знакомая с детства, получила новое прочтение. Неизменно одно — добро всегда побеждает», — указано в посте.
Кроме этого, Артюхов пожелал всем хороших выходных и приятного просмотра новой киноленты. «Обязательно делитесь впечатлениями, если уже смотрели фильм», — добавил глава Ямала.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Артюхов недолго отмечал Новый год. 2 января он уже работал в Приуральском районе, где посетил поселок Горнокнязевск.
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