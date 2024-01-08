Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

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Франц Беккенбауэр умер во сне, сообщили родственники Фото:

Немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр умер. На момент смерти ему было 78 лет, сообщают СМИ.

«Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Победитель Кубка мира скончался во сне, подтвердила его семья», — сообщает британская газета Daily Mail. Отмечается, что Беккенбауэр является одним из величайших игроков в истории футбола, а также одним из лучших защитников XX века.

За свою карьеру Беккенбауэр дважды признавался футболистом года в Европе. Он провел 103 игры за сборную Германию. Тем самым он стал первым человеком, который сыграл на национальную сборную больше ста матчей. Кубок мира по футболу в 1974 Беккенбауэр выиграл в качестве капитана команды от ФРГ. После завершения карьеры, он стал тренировать футболистов. А с 2013 года он стал первым глобальным послом Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».

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Немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр умер. На момент смерти ему было 78 лет, сообщают СМИ. «Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Победитель Кубка мира скончался во сне, подтвердила его семья», — сообщает британская газета Daily Mail. Отмечается, что Беккенбауэр является одним из величайших игроков в истории футбола, а также одним из лучших защитников XX века. За свою карьеру Беккенбауэр дважды признавался футболистом года в Европе. Он провел 103 игры за сборную Германию. Тем самым он стал первым человеком, который сыграл на национальную сборную больше ста матчей. Кубок мира по футболу в 1974 Беккенбауэр выиграл в качестве капитана команды от ФРГ. После завершения карьеры, он стал тренировать футболистов. А с 2013 года он стал первым глобальным послом Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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