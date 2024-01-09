В Челябинске водителя маршрутки оштрафовали после оскорбления пассажиров

О нарушениях правил перевозки и оскорблении пассажиров стало известно из соцсетей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водителя маршрутного такси №22 в Челябинске оштрафовали за нарушение правил перевозки и оскорбление пассажиров после жалобы недовольных в соцсетях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе госавтоинспекции города.

«Ежедневно ГИБДД проводится мониторинг социальных сетей. Не осталась без внимания публикация о нарушениях водителем ПАЗ, 22 маршрута, правил перевозки пассажиров, а также их оскорбления. Водитель привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ», — сообщили в ГИБДД.

Ответственность за данную статью предполагает штраф в размере тысячи рублей. Руководство компании-перевозчика провело работу с водителем. Мужчина принес извинения пассажирам. В ГИБДД отметили, что за 2023 год к ответственности было привлечено 18 980 водителей автобусов.