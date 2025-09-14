100-летний челябинский ветеран лично пришел на избирательный участок. Фото

100-летний ветеран ВОВ Александр Щапин проголосовал в Миассе
100-летний ветеран ВОВ Александр Щапин проголосовал в Миассе Фото:
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Щапин пришел на избирательный участок в Миассе (Челябинская область), чтобы принять участие в выборах депутатов Законодательного Собрания. Свое решение ветеран объяснил заботой о будущих поколениях. 

«Почетный гражданин города и ветеран Великой Отечественной войны Александр Павлович Щапин, несмотря на почтенный возраст, лично пришел на избирательный участок. Свое участие в выборах он объяснил тем, что надеется, что его голос поможет улучшить будущее наших детей», — сообщает паблик «Единая Россия. Челябинская область» в соцсети в «ВКонтакте».

Александр Павлович лично пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос на выборах депутатов ЗСО
Александр Павлович лично пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос на выборах депутатов ЗСО
Фото:

Ветеран заявил, что участие в выборах — это решение, принятое им с полным пониманием. И он хочет, чтобы дети росли «в благополучной и сильной стране».

Ранее в Саткинском районе члены избирательной комиссии организовали голосование для 97-летнего труженика тыла Николая Яхно. Несмотря на преклонный возраст мужчина проявил свой гражданский долг.

