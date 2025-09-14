100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Щапин пришел на избирательный участок в Миассе (Челябинская область), чтобы принять участие в выборах депутатов Законодательного Собрания. Свое решение ветеран объяснил заботой о будущих поколениях.
«Почетный гражданин города и ветеран Великой Отечественной войны Александр Павлович Щапин, несмотря на почтенный возраст, лично пришел на избирательный участок. Свое участие в выборах он объяснил тем, что надеется, что его голос поможет улучшить будущее наших детей», — сообщает паблик «Единая Россия. Челябинская область» в соцсети в «ВКонтакте».
Ветеран заявил, что участие в выборах — это решение, принятое им с полным пониманием. И он хочет, чтобы дети росли «в благополучной и сильной стране».
Ранее в Саткинском районе члены избирательной комиссии организовали голосование для 97-летнего труженика тыла Николая Яхно. Несмотря на преклонный возраст мужчина проявил свой гражданский долг.
