В Челябинской области на выборах проголосовало около миллиона избирателей

В выборах депутатов Законодательного собрания области участие на 15:00 приняли более 903 тысяч жителей Челябинской области. Об этом сообщает облизбирком.
«Явка избирателей в Челябинской области на 15:00 составляет 35,12% от общего числа зарегистрированных (включая дистанционное электронное голосование). Количество проголосовавших составило 903704. Более 125 тысяч жителей воспользовались возможностью проголосовать удаленно», — отмечает telegram-канал областной избирательной комиссии региона.
Наибольшая активность традиционно сохраняется в избирательном округе №7 (Саткинский район и город Трехгорный) — явка достигла 58,43%. В округе №24 (Чесменский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Пластовский и Уйский районы) проголосовали 50,93% избирателей.
Активно жители также голосуют в округе №25 (город Троицк, Троицкий и Октябрьский районы) — явка составила 49,95%. А в округе №30 (Варненский, Карталинский, Брединский, Кизильский и Локомотивный районы) проголосовало 49,79% избирателей.
