13 сентября 2025

В Челябинской области на выборах проголосовало около миллиона избирателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На выборах депутатов ЗСО проголосовали 903 704 челябинца
На выборах депутатов ЗСО проголосовали 903 704 челябинца Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

В выборах депутатов Законодательного собрания области участие на 15:00 приняли более 903 тысяч жителей Челябинской области. Об этом сообщает облизбирком.

«Явка избирателей в Челябинской области на 15:00 составляет 35,12% от общего числа зарегистрированных (включая дистанционное электронное голосование).  Количество проголосовавших составило 903704. Более 125 тысяч жителей воспользовались возможностью проголосовать удаленно», — отмечает telegram-канал областной избирательной комиссии региона.

Наибольшая активность традиционно сохраняется в избирательном округе №7 (Саткинский район и город Трехгорный) — явка достигла 58,43%. В округе №24 (Чесменский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Пластовский и Уйский районы) проголосовали 50,93% избирателей.

Активно жители также голосуют в округе №25 (город Троицк, Троицкий и Октябрьский районы) — явка составила 49,95%.  А в округе №30 (Варненский, Карталинский, Брединский, Кизильский и Локомотивный районы) проголосовало 49,79% избирателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В выборах депутатов Законодательного собрания области участие на 15:00 приняли более 903 тысяч жителей Челябинской области. Об этом сообщает облизбирком. «Явка избирателей в Челябинской области на 15:00 составляет 35,12% от общего числа зарегистрированных (включая дистанционное электронное голосование).  Количество проголосовавших составило 903704. Более 125 тысяч жителей воспользовались возможностью проголосовать удаленно», — отмечает telegram-канал областной избирательной комиссии региона. Наибольшая активность традиционно сохраняется в избирательном округе №7 (Саткинский район и город Трехгорный) — явка достигла 58,43%. В округе №24 (Чесменский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Пластовский и Уйский районы) проголосовали 50,93% избирателей. Активно жители также голосуют в округе №25 (город Троицк, Троицкий и Октябрьский районы) — явка составила 49,95%.  А в округе №30 (Варненский, Карталинский, Брединский, Кизильский и Локомотивный районы) проголосовало 49,79% избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...