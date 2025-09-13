13 сентября 2025

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Челябинском»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ФК «Челябинск» итог матча назвали результативной ничьей
В ФК «Челябинск» итог матча назвали результативной ничьей Фото:

В 10-м туре Лиги PARI встреча между «СКА-Хабаровск» и «Челябинском» завершилась ничейным результатом — 1:1. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, следивший за матчем. 

«Результативная ничья сегодня! На краю карты — на грани нервов. Итог матча — 1:1», — комментирует исход игры telegram-канал ФК «Челябинск». 

Поединок прошел на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Главным арбитром встречи выступил Герман Коваленко из Казани. Первая результативная атака произошла на 58-й минуте, когда защитник хабаровской команды Макар Чирков открыл счет. Однако на 89-й минуте нападающий «Челябинска» Гаррик Левин восстановил равновесие, сравняв счет.

В результате проведенной встречи «СКА-Хабаровск» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 10 матчах. «Челябинск» располагается на пятой строчке, имея в активе 18 баллов. Лидером Первой лиги остается костромской «Спартак», у которого 23 очка после 10 встреч.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 10-м туре Лиги PARI встреча между «СКА-Хабаровск» и «Челябинском» завершилась ничейным результатом — 1:1. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, следивший за матчем.  «Результативная ничья сегодня! На краю карты — на грани нервов. Итог матча — 1:1», — комментирует исход игры telegram-канал ФК «Челябинск».  Поединок прошел на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Главным арбитром встречи выступил Герман Коваленко из Казани. Первая результативная атака произошла на 58-й минуте, когда защитник хабаровской команды Макар Чирков открыл счет. Однако на 89-й минуте нападающий «Челябинска» Гаррик Левин восстановил равновесие, сравняв счет. В результате проведенной встречи «СКА-Хабаровск» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 10 матчах. «Челябинск» располагается на пятой строчке, имея в активе 18 баллов. Лидером Первой лиги остается костромской «Спартак», у которого 23 очка после 10 встреч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...