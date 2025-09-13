«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Челябинском»

В 10-м туре Лиги PARI встреча между «СКА-Хабаровск» и «Челябинском» завершилась ничейным результатом — 1:1. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, следивший за матчем.
«Результативная ничья сегодня! На краю карты — на грани нервов. Итог матча — 1:1», — комментирует исход игры telegram-канал ФК «Челябинск».
Поединок прошел на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Главным арбитром встречи выступил Герман Коваленко из Казани. Первая результативная атака произошла на 58-й минуте, когда защитник хабаровской команды Макар Чирков открыл счет. Однако на 89-й минуте нападающий «Челябинска» Гаррик Левин восстановил равновесие, сравняв счет.
В результате проведенной встречи «СКА-Хабаровск» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 10 матчах. «Челябинск» располагается на пятой строчке, имея в активе 18 баллов. Лидером Первой лиги остается костромской «Спартак», у которого 23 очка после 10 встреч.
