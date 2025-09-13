13 сентября 2025

«Ожидали большего от оппозиции»: политолог Дмитрий Орлов оценил ход выборов в Челябинской области

Политолог Орлов: избирательная кампания отличается патриотической консолидацией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политолог Дмитрий Орлов высказал мнение о выборах в Челябинской области
Политолог Дмитрий Орлов высказал мнение о выборах в Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов во время прямого эфира из Центра общественного наблюдения (ЦОН) оценил ход выборов в Челябинской области. Он отметил недостаточную активность оппозиционных политиков и партий, а также подчеркнул, что избирательная кампания отличается большой патриотической консолидацией.

«Избирательная кампания в целом отличается большой патриотической консолидацией, хотя и имеет чуть более инертный характер, чем прежде. Конкуренция идет в рамках ниш, которые заняли оппозиционные кандидаты. Это касается выборов губернатора и выборов в Законодательное собрание. Однако, в Челябинской области ожидали большего от оппозиционных партий и политиков», — отметил Орлов.

Орлов предположил, что по итогам выборов Законодательное собрание Челябинской области сформируется в «спокойном составе». По его словам, кампания проходит конкурентно, но конкуренция носит нишевый характер. При этом оппозиционные кандидаты не в полной мере используют имеющиеся возможности. Эксперт также отметил, что на третий день голосования наблюдается достаточно позитивная атмосфера и не выявлено существенных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов.

«Я могу сказать, что это будет одна из наиболее достойных кампаний России. По конкуренции и по аргументам, которые звучали», — заключил Орлов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов во время прямого эфира из Центра общественного наблюдения (ЦОН) оценил ход выборов в Челябинской области. Он отметил недостаточную активность оппозиционных политиков и партий, а также подчеркнул, что избирательная кампания отличается большой патриотической консолидацией. «Избирательная кампания в целом отличается большой патриотической консолидацией, хотя и имеет чуть более инертный характер, чем прежде. Конкуренция идет в рамках ниш, которые заняли оппозиционные кандидаты. Это касается выборов губернатора и выборов в Законодательное собрание. Однако, в Челябинской области ожидали большего от оппозиционных партий и политиков», — отметил Орлов. Орлов предположил, что по итогам выборов Законодательное собрание Челябинской области сформируется в «спокойном составе». По его словам, кампания проходит конкурентно, но конкуренция носит нишевый характер. При этом оппозиционные кандидаты не в полной мере используют имеющиеся возможности. Эксперт также отметил, что на третий день голосования наблюдается достаточно позитивная атмосфера и не выявлено существенных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов. «Я могу сказать, что это будет одна из наиболее достойных кампаний России. По конкуренции и по аргументам, которые звучали», — заключил Орлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...