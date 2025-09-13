«Ожидали большего от оппозиции»: политолог Дмитрий Орлов оценил ход выборов в Челябинской области

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов во время прямого эфира из Центра общественного наблюдения (ЦОН) оценил ход выборов в Челябинской области. Он отметил недостаточную активность оппозиционных политиков и партий, а также подчеркнул, что избирательная кампания отличается большой патриотической консолидацией.
«Избирательная кампания в целом отличается большой патриотической консолидацией, хотя и имеет чуть более инертный характер, чем прежде. Конкуренция идет в рамках ниш, которые заняли оппозиционные кандидаты. Это касается выборов губернатора и выборов в Законодательное собрание. Однако, в Челябинской области ожидали большего от оппозиционных партий и политиков», — отметил Орлов.
Орлов предположил, что по итогам выборов Законодательное собрание Челябинской области сформируется в «спокойном составе». По его словам, кампания проходит конкурентно, но конкуренция носит нишевый характер. При этом оппозиционные кандидаты не в полной мере используют имеющиеся возможности. Эксперт также отметил, что на третий день голосования наблюдается достаточно позитивная атмосфера и не выявлено существенных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов.
«Я могу сказать, что это будет одна из наиболее достойных кампаний России. По конкуренции и по аргументам, которые звучали», — заключил Орлов.
