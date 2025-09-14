Челябинцы выбрали 783 депутата всех уровней

Трехдневные выборы в заксобрание Челябинской области и собрания депутатов 39 ее муниципалитетов завершены. Все избирательные участки закрылись, сообщили URA.RU в облизбиркоме.
«По состоянию на 18:00 на выборах депутатов ЗСО проголосовали 969 683 избирателя. Явка составила 37,69% (с учётом ДЭГ). Около 127 тысяч избирателей проголосовали дистанционно, это 88% от числа заявившихся», — сообщили полчаса назад в комиссии.
Общие итоги явки будут оглашены позднее. Однако уже сейчас понятно, что она существенно опережает показатели прошлых выборов. В 2020 году на участки пришли в 33,90% избирателей.
В Челябинской области 12-14 сентября выбирали новый состав регионального парламента, а также депутатов органов местного самоуправления. В общей сложности это 783 мандата, включая 60 в законодательном собрании. Как в Челябинской области проходили выборы в 2025 году — подробнее в сюжете URA.RU.
