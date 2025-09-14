Челябинцы выбрали 783 депутата всех уровней

В Челябинской области завершились выборы заксобрания и муниципальных депутатов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участки для голосования в Челябинской области опустели до 2026 года
Участки для голосования в Челябинской области опустели до 2026 года Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Трехдневные выборы в заксобрание Челябинской области и собрания депутатов 39 ее муниципалитетов завершены. Все избирательные участки закрылись, сообщили URA.RU в облизбиркоме.

«По состоянию на 18:00 на выборах депутатов ЗСО проголосовали 969 683 избирателя. Явка составила 37,69% (с учётом ДЭГ). Около 127 тысяч избирателей проголосовали дистанционно, это 88% от числа заявившихся», — сообщили полчаса назад в комиссии.

Общие итоги явки будут оглашены позднее. Однако уже сейчас понятно, что она существенно опережает показатели прошлых выборов. В 2020 году на участки пришли в 33,90% избирателей.

В Челябинской области 12-14 сентября выбирали новый состав регионального парламента, а также депутатов органов местного самоуправления. В общей сложности это 783 мандата, включая 60 в законодательном собрании. Как в Челябинской области проходили выборы в 2025 году — подробнее в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трехдневные выборы в заксобрание Челябинской области и собрания депутатов 39 ее муниципалитетов завершены. Все избирательные участки закрылись, сообщили URA.RU в облизбиркоме. «По состоянию на 18:00 на выборах депутатов ЗСО проголосовали 969 683 избирателя. Явка составила 37,69% (с учётом ДЭГ). Около 127 тысяч избирателей проголосовали дистанционно, это 88% от числа заявившихся», — сообщили полчаса назад в комиссии. Общие итоги явки будут оглашены позднее. Однако уже сейчас понятно, что она существенно опережает показатели прошлых выборов. В 2020 году на участки пришли в 33,90% избирателей. В Челябинской области 12-14 сентября выбирали новый состав регионального парламента, а также депутатов органов местного самоуправления. В общей сложности это 783 мандата, включая 60 в законодательном собрании. Как в Челябинской области проходили выборы в 2025 году — подробнее в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...