13 сентября 2025

На челябинской трассе Ford опрокинулся в болото, погибла девочка. Фото

В Красноармейском районе в опрокинувшейся в болото иномарке погиб ребенок
Авария произошла в темное время суток
Авария произошла в темное время суток Фото:

В Красноармейском районе Челябинской области вечером 13 сентября на первом километре автодороги «Еткуль-Селезян-Шатрово-Луговой» 42-летний водитель Ford Fiesta съехал с дороги в болото и опрокинулся. Находившаяся в салоне машины девочка 2012 года рождения погибла. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Около 21 часа мужчина 1983 года рождения на изгибе дороги вправо совершил съезд с проезжей части в болото с последующим опрокидыванием. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир, 13-летняя девочка, скончалась на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются. Их выясняет следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщало URA.RU ранее, 21 августа на трассе «Карталы-Анненское» в результате выезда автомобиля Renault на встречную полосу погибли водитель и пассажир Daewoo Nexia. Обстоятельства происшествия также выясняют сотрудники полиции и Госавтоинспекции.

Ford опрокинулся в болото
Ford опрокинулся в болото
Фото:

