Председатель челябинского облизбиркома обнародовал явку за час до закрытия участков

По состоянию на 18:00 на выборах депутатов Заксобрания Челябинской области проголосовали 969 683 избирателя. Об этом сообщил за час до закрытия избирательных участков председатель избирательной комиссии области Евгений Голицын.
«На 18:00 на выборах депутатов ЗСО проголосовали 969 683 избирателя. Явка составила 37,69% (с учётом ДЭГ). До окончания голосования осталось меньше часа, спешите сделать свой выбор», — сообщил Голицын. Его заявление приводит telegram-канал избирательной комиссии региона.
Отмечается, что около 127 тысяч избирателей проголосовали дистанционно. Ранее в выборах депутатов ЗСО участие на 15:00 приняли более 903 тысяч жителей региона. Явка избирателей на это время составила 35,12% от общего числа зарегистрированных.
