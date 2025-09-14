Председатель челябинского облизбиркома обнародовал явку за час до закрытия участков

Председатель челябинского облизбиркома Голицын обнародовал явку на выборах
Евгений Голицын озвучил последние данные по явке
Евгений Голицын озвучил последние данные по явке Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

По состоянию на 18:00 на выборах депутатов Заксобрания Челябинской области проголосовали 969 683 избирателя. Об этом сообщил за час до закрытия избирательных участков председатель избирательной комиссии области Евгений Голицын.

«На 18:00 на выборах депутатов ЗСО проголосовали 969 683 избирателя. Явка составила 37,69% (с учётом ДЭГ). До окончания голосования осталось меньше часа, спешите сделать свой выбор», — сообщил Голицын. Его заявление приводит telegram-канал избирательной комиссии региона.

Отмечается, что около 127 тысяч избирателей проголосовали дистанционно. Ранее в выборах депутатов ЗСО участие на 15:00 приняли более 903 тысяч жителей региона. Явка избирателей на это время составила 35,12% от общего числа зарегистрированных.

