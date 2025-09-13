13 сентября 2025

Решающий день выборов начался в Челябинской области

Голосование челябинцев за местных и областных депутатов закончится 14 сентября
Сегодня в Челябинской области закончатся шедшие на протяжении трех дней выборы
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Почти 2,5 тысячи участков для голосования открылись в Челябинской области. К 20:00 в регионе определятся новые владельцы 723 депутатских мандатов муниципального уровня и 60 региональных парламентариев.

По итогам двух предыдущих дней явка избирателей достигла 28,76% с учетом ДЭГ. В абсолютных цифрах это 739 тысяч 773 человека, пришедших на участки. Пока на выборах не были зафиксировано ни одного нарушения.

В выборах участвуют представители «Единой» и «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и Партии пенсионеров, а также самовыдвиженцы. В среднем на одно место приходится 3,5 претендента. Как в Челябинской области проходит третий день выборов в 2025 году — подробнее в сюжете URA.RU.

