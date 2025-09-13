Челябинские партии потратили сотни миллионов рублей на выборы

В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Челябинской области политические партии проявили значительную активность в финансировании своих предвыборных кампаний. Общий объем средств всех партий, потраченных на агитацию, составил более 217 миллионов рублей. Об этом сообщает облизбирком.
«Изучение поступлений на специальные счета партий позволяет сделать выводы о масштабах их избирательной работы. Общий объем привлеченных средств составил 217 миллионов 881 тысячу рублей», — отмечает telegram-канал облизбиркома.
При этом челябинское отделение «ЕР» оказалось не самой богатой партией на выборах. Количество средств распределилось следующим образом:
- партия «Новые люди» — 81 480 390,79 рубля;
- партия «Справедливая Россия» — 73 237 151,36 рубля;
- партия «Единая Россия» — 31 777 010 рублей;
- ЛДПР — 16 692 283 рубля;
- КПРФ — 9 580 393,82 рубля;
- Партия пенсионеров — 5 114 075,8 рубля.
По завершении кампании остатки на всех специальных счетах партий составили ноль. Это свидетельствует о полном освоении выделенных средств в рамках избирательной гонки.
