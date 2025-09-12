В этом году Челябинск празднует 289-летние со дня основания города. Впервые за много лет главные торжественные мероприятия проходят именно 13 сентября, в официальный день рождения города. Челябинцев и гостей города ждут активности и концерты в разных частях города. Закончится все красочным салютом. URA.RU следит за ходом мероприятий в онлайн-трансляции.
10:34 Челябинцев с День города поздравил губернатор области Алексей Текслер. В своем поздравлении он отметил, что у каждого жителя Челябинска есть особое место, связанное с теплыми воспоминаниями о семье и друзьях. Свое обращение глава региона записал из Металлургического района, где прошло его детство.
10:41 С праздником челябинцев поздравил глава города Алексей Лошкин. В своем поздравлении он подчеркнул, что каждый человек — важная часть большого города. Сплоченность и трудолюбие челябинцев позволяют успешно справляться с современными вызовами.
10:46 Депутаты городской Думы прочитали стихотворение Аси Борисовной «Челябинск». «Много мест в России удивительных, Но с тобой мы связаны судьбой. Город металлургов и строителей, Мой Челябинск, я горжусь тобой!» — говорится в стихотворении, которое прочитали депутаты. Так они поздравили горожан и любимый город с праздником.
10:56 С поздравлениями к челябинцам обратился полпред президента России в УрФО Артем Жога. «Челябинск занимает особое место среди региональных столиц Уральского федерального округа», — отметил он. Жога пожелал челябинцам счастливой и комфортной жизни в столице Южного Урала.
11:16 Собираетесь сегодня фестиваль «ЧелТранспортФест»? Гостей там уже жду — на улице Карла Маркса выставили ретро-автобусы. В программе, напомним, выставка ретро- и современной техники. Начало в 13:00.
11:22 На Кировке юные художники уже приступили к написанию портретов легендарных земляков на городской творческой акции «Легенды Челябинска». Не пропустите это событие!
