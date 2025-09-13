13 сентября 2025

В облизбиркоме обнародовали явку челябинцев на выборы

Более 700 тысяч человек проголосовали на выборах в ЗСО Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
На данный момент проголосовало более 765 тысяч жителей региона
На данный момент проголосовало более 765 тысяч жителей региона
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

В Челябинской области на 10:00 в голосовании по выборам депутатов Законодательного собрания региона приняли участие более 765 тысяч человек. Об этом сообщает областная избирательная комиссия. 

«В голосовании на 10:00 на 14 сентября приняли участие 765 071 жителей региона. Это составляет 29,73% от общего числа избирателей, включая дистанционное электронное голосование», — сообщает telegram-канал облизбиркома.

По сравнению с предыдущими выборами показатели явки примерно соответствуют аналогичному периоду. На участках продолжают работать наблюдатели, техника функционирует в штатном режиме. По информации комиссии, каких-либо серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано.

© Служба новостей «URA.RU»
