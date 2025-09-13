В облизбиркоме обнародовали явку челябинцев на выборы

В Челябинской области на 10:00 в голосовании по выборам депутатов Законодательного собрания региона приняли участие более 765 тысяч человек. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.
«В голосовании на 10:00 на 14 сентября приняли участие 765 071 жителей региона. Это составляет 29,73% от общего числа избирателей, включая дистанционное электронное голосование», — сообщает telegram-канал облизбиркома.
По сравнению с предыдущими выборами показатели явки примерно соответствуют аналогичному периоду. На участках продолжают работать наблюдатели, техника функционирует в штатном режиме. По информации комиссии, каких-либо серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано.
